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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

قبل وفاته.. عمرو محمد علي لـ«صدى البلد»: لم أعتزل الفن وأتمنى العمل مع أحمد العوضي (فيديو)

الفنان الراحل عمرو محمد علي
الفنان الراحل عمرو محمد علي
أوركيد سامي

في لقاء خاص وحصري أجراه موقع «صدى البلد» مع الفنان عمرو محمد علي في منزله، قبل وفاته، تحدث الفنان    كشف عن رغبته في العودة إلى الساحة الفنية من جديد، مؤكدًا أنه لم يعتزل الفن رغم ابتعاده عن الوسط الفني لسنوات طويلة.

وجاء اللقاء في ظل غياب الفنان عمرو محمد علي عن الساحة الفنية لفترة امتدت لسنوات، الأمر الذي أثار تساؤلات عديدة لدى جمهوره ومحبيه حول حقيقة اعتزاله الفن، إلا أنه حسم الأمر بشكل واضح، مؤكدًا تمسكه بحلمه الفني ورغبته في العودة إلى التمثيل وتقديم أدوار جديدة.

وطالب الفنان محبيه وقتها  بالدعاء له، مؤكدًا أنه كان يمر بظروف صحية، لكنه ظل متمسكًا بالأمل في تحسن حالته والعودة إلى حياته الفنية من جديد.

وعن ابتعاده عن الوسط الفني، نفى عمرو محمد علي بشكل قاطع اعتزاله التمثيل، مؤكدًا أن غيابه عن الساحة لا يعني تخليه عن الفن، وأنه لا يزال يتمنى العودة والمشاركة في أعمال فنية جديدة.

وقال عمرو محمد علي إنه يتطلع إلى تقديم مجموعة متنوعة من الأدوار خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى رغبته في تجسيد شخصيات مختلفة تتيح له استعادة حضوره الفني والتواصل مع الجمهور الذي ارتبط بأعماله منذ طفولته.

وكشف الفنان خلال حديثه عن أحد أبرز طموحاته الفنية، مؤكدًا أنه يتمنى العمل مع النجم أحمد العوضي، الذي وصفه بأنه «مبدع في كل أدواره».

وأعرب عمرو محمد علي عن إعجابه بما يقدمه أحمد العوضي من شخصيات متنوعة، متمنيًا أن تجمعهما فرصة فنية في عمل واحد، خاصة أنه يرى في العوضي فنانًا يمتلك حضورًا وقدرة على تقديم الأدوار المختلفة.

وقال عمرو محمد علي: «أتمنى العودة والعمل مع النجم الأسطورة الجميل أحمد العوضي، فهو مبدع في كل أدواره».

وتحدث الفنان أيضًا عن نوعية الشخصيات التي يحلم بتقديمها في حال عودته إلى الشاشة، مؤكدًا رغبته في تقديم دور «ابن البلد»، إلى جانب دور الأب، وعدد من الشخصيات المختلفة التي يرى أنها يمكن أن تمثل إضافة جديدة إلى مشواره الفني.

وأضاف: «أتمنى تقديم دور ابن البلد ودور الأب، والعديد من الأدوار الجميلة».

وبدأ الفنان عمرو محمد علي مشواره الفني في مرحلة مبكرة من عمره، حيث ظهر طفلًا في عدد من الأعمال الفنية منذ منتصف ثمانينيات القرن الماضي، واستطاع أن يلفت الأنظار بموهبته وحضوره على الشاشة.

وشارك خلال مسيرته في مجموعة من الأعمال السينمائية والتليفزيونية، من بينها أفلام «سارق الفرح»، و«مستر كاراتيه»، و«العذراء والعقرب»، كما شارك في عدد من المسلسلات، من أبرزها «حكايات مجنونة»، و«حواء والتفاحة»، و«ريا وسكينة».

وبمرور السنوات، أصبح عمرو محمد علي واحدًا من الوجوه التي عرفها الجمهور منذ مرحلة الطفولة، قبل أن يبتعد عن الوسط الفني لسنوات، ليظل حلم العودة إلى التمثيل حاضرًا لديه حتى آخر لقاءاته.

 يذكر أن غيب الموت اليوم الفنان عمرو محمد علي بعد صراع مع المرض.

وعاني الفنان عمرو محمد علي من مرض التصلب المتعدد، وهو مرض مزمن يؤثر على الجهاز العصبي المركزي، وتسبب له في تحديات صحية أثرت على حركته في الفترة الأخيرة.

كان الفنان الفنان أحمد العوضي قد استجاب قبل ساعات لمناشدة والدة الفنان عمرو محمد علي، التي طلبت منه مساعدة نجلها في العودة الى العمل الفني بعد سنوات من الغياب، مؤكداً أنه سيمنحه فرصة للمشاركة معه خلال الفترة المقبلة


https://youtube.com/shorts/vW6_Y3ybYrs?si=Gjg-puvEvKxk6Rwc

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