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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

شريف مدكور يكشف سببًا وراء قلة خروجه: بتكسف من الجرسونات في المطاعم

شريف مدكور
شريف مدكور
يمنى عبد الظاهر

كشف الإعلامي شريف مدكور عن أحد الأسباب التي دفعته إلى تقليل خروجه من المنزل، موضحًا أنه يشعر بالحرج عند التعامل مع الجرسونات في المطاعم بسبب ارتفاع قيمة الفواتير مقارنة بمرتباتهم الشهرية.

وكتب شريف مدكور عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»: «أنا تقريبًا بطلت أخرج غير نادرًا، ومن ضمن الأسباب إني باتكسف من الجرسونات في المطاعم، لأن في الغالب الفاتورة بتكون قد مرتبه الشهري».

وأضاف: «أنا عارف إن الأرزاق بتاعة ربنا، بس فعلًا بكون محرج»، معبرًا عن شعوره تجاه العاملين في المطاعم وتأثره بالفارق بين قيمة الفاتورة ودخلهم الشهري


شريف مدكور يثير الجدل 

وقد طرح الإعلامي شريف مدكور، تساؤلا أثار الجدل عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب شريف مدكور خلال منشور: “أغلب السيدات المصريات اللى متجوزين من رجال أجانب أكثر سعادة واستقرار يا ترى ايه السبب والعكس كمان”.

وكان قد قال الإعلامي شريف مدكور إن ٩٠٪ من الناس مش مناسبين للزواج، مضيفاً: اللي المفروض يتجوزوا هم الأشخاص الكلاسيكيين الروتينيين، ونص اللي بيتجوزوا في الحقيقة مش مؤهلين للإنجاب".

وأضاف شريف مدكور خلال ظهوره في برنامج ست ستات:"نزلت 8 ديت غصب عني بسبب أنني أحرجت منهم، ودخلت علاقات كتير وكنت مش جاهز".

موقفه من الزواج من أجنبيات

وأكد شريف مدكور:"مستحيل أتزوج واحدة مش مصرية لأن هبقى حاسس بالغربة، وعمري ما دورت على عروسة".

الإعلامي شريف مدكور شريف مدكور موقفه من الزواج من أجنبيا

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