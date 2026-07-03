محافظ الجيزة يتابع الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء مصنع معالجة وتدوير المخلفات الصلبة بشبرامنت

تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة موقف تنفيذ مشروع مصنع معالجة وتدوير المخلفات الصلبة بشبرامنت بمركز أبو النمرس وذلك خلال اجتماع عقده مع مسؤولي الجهات والأجهزة المعنية لمتابعة معدلات العمل واستعراض الموقف التنفيذي للمشروع.



وأكد محافظ الجيزة أن المصنع يُقام ضمن منظومة متكاملة لإدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة تبدأ بأعمال الجمع والنقل إلى المحطات الوسيطة ثم المعالجة وإعادة التدوير والتخلص الآمن من المخلفات بما يسهم في تحسين مستوى النظافة بالأحياء والمراكز والمدن والاستفادة من المخلفات في تحقيق عائد اقتصادي يدعم الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. وذلك تنفيذًا للعقد المبرم مع وزارات التنمية المحلية والبيئة والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والإنتاج الحربي.

وخلال الاجتماع استعرض المحافظ موقف التجهيزات الخاصة بتوصيل المرافق اللازمة لتشغيل المصنع والتي تشمل مياه الشرب والصرف الصحي موجهًا بسرعة الانتهاء من أعمال الاختبارات والمقايسات الخاصة باحتياجات المشروع واستكمال تصميمات شبكات المرافق والمحطات وغرف التفتيش والشبكات الداخلية مع إعداد كراسات الشروط وفقًا لأعلى معايير الجودة والمواصفات الفنية تمهيدًا لسرعة طرح الأعمال.

كما اطمأن المحافظ على استعدادات شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء لإجراء اختبارات خط الكهرباء المغذي للمشروع ووجّه بدراسة مقترح للتوسع في إنشاء مصانع جديدة لإعادة تدوير المخلفات، بالتنسيق بين المحافظة والجهات المعنية بالدولة وبالتعاون مع القطاع الخاص وربطها بمنظومة الجمع السكني بما يسهم في تغطية جميع قطاعات المحافظة وتقليل زمن نقل المخلفات وتحقيق المستهدفات المرجوة من منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات.

حضر الاجتماع إبراهيم الشهابي نائب المحافظ ومحمد نور السكرتير العام ووائل شعبان، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، واللواء محمد الضبيعي رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة والدكتور أحمد عاطف رئيس وحدة المخلفات الصلبة والمهندس طارق عبد الشافي رئيس شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء ومسؤولو وزارة الإنتاج الحربي.