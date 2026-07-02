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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظة الجيزة: معاينة ميدانية ومسح شامل لمصرف الجنينة بعد ظهور تمساح

تمساح شبرامنت
تمساح شبرامنت
أحمد زهران

توضح محافظة الجيزة أنه فور رصد الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمتضمن رصد وجود تمساح بمنطقة شبرامنت.

كلف الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة الأجهزة التنفيذية بمركز أبو النمرس بالتوجه الفوري إلى المنطقة المشار إليها وإجراء المعاينة الميدانية والمسح الشامل لمسار المصرف بالتنسيق مع الجهات المختصة . 

وقد تبين من المعاينة أن الموقع المشار إليه بالفيديو هو مصرف الجنينة بمنطقة شبرامنت ويقع في منطقة غير مأهولة بالسكان وهو مغلق من الناحية الشرقية بينما الجزء الغربي عند طريق الصليبة مغطى وينتهي إلى مصرف اللبيني . 

وتوضح محافظة الجيزة انه تم التنسيق مع الجهات المختصة وتشكيل لجنة مشتركة لإجراء أعمال البحث والتحري والمسح الميداني بالموقع واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقًا لما تسفر عنه أعمال الفحص مع استمرار المتابعة حتى الانتهاء من أعمال اللجنة وإعلان النتائج.

محافظ الجيزة محافظة الجيزة تمساح شبرامنت

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