منطقة غير مأهولة بالسكان..التفاصيل الكاملة لظهور تمساح بمصرف الجنينة بشبرامنت في الجيزة

أكد مصدر بمحافظة الجيزة، أن المجرى المائي الذي يظهر في الفيديو المتداول لظهور التمساح بقرية شبرامنت، يعرف باسم "مصرف الجنينة"، وهو مصرف متفرع من طريق الصليبة بقرية شبرامنت التابعة لمركز أبو النمرس.

وأضاف المصدر أن المنطقة المحيطة بالمصرف تتميز بأنها غير مأهولة بالسكان وتغلب عليها الطبيعة الزراعية، والمزارعين والأهالي المتواجدين في المنطقة المحيطة بالمصرف أكدوا عدم رؤيتهم للتمساح بشكل عيني حتى الآن، والأوضاع هادئة بالمنطقة.

وأشار المصدر، أن مقطع الفيديو المتداول تم التقاطه من قبل أحد الصيادين بالمنطقة، وتكثف الأجهزة الأمنية والجهات المختصة جهودها حالا للاستدلال عليه من أجل سماع أقواله لتحديد مكان وتوقيت تصوير الفيديو بدقة.

واختتم المصدر تصريحاته، بأنه تم تشكيل لجنة رسمية متخصصة من الجهات المعنية بمحافظة الجيزة والطب البيطري، للنزول ميدانيا إلى "مصرف الجنينة"، وتمشيط المجرى المائي للتأكد من صحة وجود التمساح من عدمه، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل معه في حال ثبوت صحة الواقعة.

وشهدت منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، حالة من الجدل والترقب، بعد تداول مقطع فيديو يظهر فيه "تمساح" داخل أحد المجاري المائية بقرية شبرامنت التابعة لمركز أبو النمرس بمحافظة الجيزة، وسط تحركات سريعة من الجهات المعنية للوقوف على حقيقة الأمر.