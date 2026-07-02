قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الكيميا والجغرافيا | تحرير 10محاضر غش لطلاب الثانوية العامة في قنا
اتهامات جديدة تلاحق ترامب بعد تحقيق 2.2 مليار دولار له وعائلته
5 قضايا متبقية للزمالك للحصول على الرخصة الأفريقية | تفاصيل
وفاة مأمور مركز شرطة إدفو في حادث سير
الرئيس الجزائري: تجاوزنا مرحلة المساس بأصوات الشعب والناخبين وسيطبق القانون بكل صرامة
التعليم تنفي تشكيل لجنة لإعادة النظر في امتحان كيمياء الثانوية العامة بعد شكاوى الطلاب
إغماءات بالجملة وطرق غش جديدة | ماذا حدث في امتحاني الكيمياء والجغرافيا للثانوية العامة بالمحافظات؟
تردّد القنوات المجانية لإذاعة مباراة منتخب مصر وأستراليا في كأس العالم 2026
من النماذج الاسترشادية|أول رد من التعليم على شكاوى صعوبة امتحان كيمياء الثانوية العامة
الصحة: إحالة إدارة مستشفى المنصورة التخصصي والطبيبة المتغيبة للتحقيق
في ذكرى مرور ألف يوم على أحداث 7 أكتوبر.. احتجاجات ضد حكومة الاحتلال في إسرائيل
وزير الصناعة يدعم توسعات الصناعات الاستهلاكية لزيادة الصادرات ورفع المكون المحلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظة الجيزة تتابع انتظام منظومة ركوب الخيل والجمال بالمنطقة الأثرية للأهرامات

هند عبدالحليم نائب محافظ الجيزة
هند عبدالحليم نائب محافظ الجيزة
أحمد زهران

وجه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة بتكثيف المتابعة الميدانية لمنظومة ركوب الدواب "الخيل والجمال" بالمنطقة الأثرية للأهرامات والتأكد من الالتزام بالتعريفة المعتمدة من المحافظة وخطوط السير المنظمة، بما يضمن انتظام العمل والحفاظ على المظهر الحضاري للمنطقة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لزائريها.

وفي هذا الإطار أجرت هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة جولة ميدانية بالمنطقة الأثرية للأهرامات لمتابعة مدى التزام أصحاب الخيل والجمال بالتعريفة المقررة إلى جانب التأكد من الالتزام بخطوط السير المحددة للدواب والكاريتات داخل المنطقة.

وخلال الجولة التقت نائب المحافظ بعدد من أصحاب الخيل والجمال واستمعت إلى آرائهم وملاحظاتهم ومقترحاتهم بشأن منظومة العمل وذلك للوقوف على سبل تطويرها بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للزائرين.

وأكدت نائب المحافظ حرص محافظة الجيزة على التواصل المستمر مع أصحاب الخيل والجمال والاستماع إلى مطالبهم وتقديم التيسيرات اللازمة لهم والعمل على تهيئة المناخ الملائم لاستمرار منظومة العمل بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لزائري المنطقة الأثرية في إطار الالتزام بالضوابط المنظمة والحفاظ على المظهر الحضاري للموقع.

رافق نائب المحافظ خلال الجولة محمد مرعي، السكرتير العام المساعد لمحافظة الجيزة، واللواء أحمد ثابت، رئيس حي الهرم، إلى جانب القيادات التنفيذية المعنية.

محافظ الجيزة محافظة الجيزة المنطقة الآثرية بالأهرامات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاومينج

شاومينج يزعم نشر امتحان الكيمياء بعد دقائق من توزيعه بلجان الثانوية العامة|والتعليم:صورة قديمة

سعر الذهب

سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية يوم الخميس

امتحانات الثانوية العامة

من النماذج الاسترشادية|أول رد من التعليم على شكاوى صعوبة امتحان كيمياء الثانوية العامة

جروبات الغش

جروبات الغش تزعم نشر إجابات امتحان كيمياء الثانوية العامة|والتعليم تحقق

الدواجن

أقل من 60 جنيها.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم الخميس

رواتب العاملين

وزير المالية يعلن موعد صرف المرتبات بالزيادة الجديدة للعاملين بالدولة

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026

يبدأ السبت| جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 الفرصة الثانية لطلاب مدارس المتفوقين

صورة أرشيفية

امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2026 .. مدرس يؤكد: تقيل وعايز نفس طويل

ترشيحاتنا

وزارة الأوقاف

1138 مسجدا جديدا و100% إنجاز للشكاوى .. الأوقاف تحقق طفرة في التحول الرقمي

شهداء الحماية المدنية

منظمة خريجي الأزهر تنعى شهداء الواجب من رجال الحماية المدنية والمواطنين

الإعدام

عالم أزهري: شهادة الزور التي تفضي إلى الإعدام جريمة قتل عمد تستحق العقوبة

بالصور

فستان قصير وسعره خيالي.. جيسيكا حسام الدين تخطف الأنظار في أحدث ظهور

جيسيكا حسام
جيسيكا حسام
جيسيكا حسام

وحدات تكافؤ الفرص بالشرقية تنظم 22 ندوة توعوية وثقافية ودينية

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

زميلات «جنة» يؤدين الامتحان بالملابس السوداء حدادًا عليها.. ورسالة إنسانية من تعليم الشرقية | شاهد

تعليم الشرقية
تعليم الشرقية
تعليم الشرقية

شاهد.. الخليج يستعد لاستقبال أول سيارات أجرة طائرة من تويوتا

سيارات الأجرة الطائرة
سيارات الأجرة الطائرة
سيارات الأجرة الطائرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: تفاهم أمريكا إيران.. أوقف الحرب ومدد الأزمات!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام يكتب: الملك نفر حتب الثالث

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: في ذكرى 30 يونيو.. مصر أقوى بوحدة شعبها

محمود عشيش

محمود عشيش يكتب: ذكرى 30 يونيو.. حكاية وطن وإرادة شعب

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: من صخب الشارع إلى صمت الغرفة.. بطل جديد للسينما المصرية

المزيد