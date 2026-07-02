محافظة الجيزة تتابع انتظام منظومة ركوب الخيل والجمال بالمنطقة الأثرية للأهرامات

وجه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة بتكثيف المتابعة الميدانية لمنظومة ركوب الدواب "الخيل والجمال" بالمنطقة الأثرية للأهرامات والتأكد من الالتزام بالتعريفة المعتمدة من المحافظة وخطوط السير المنظمة، بما يضمن انتظام العمل والحفاظ على المظهر الحضاري للمنطقة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لزائريها.

وفي هذا الإطار أجرت هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة جولة ميدانية بالمنطقة الأثرية للأهرامات لمتابعة مدى التزام أصحاب الخيل والجمال بالتعريفة المقررة إلى جانب التأكد من الالتزام بخطوط السير المحددة للدواب والكاريتات داخل المنطقة.

وخلال الجولة التقت نائب المحافظ بعدد من أصحاب الخيل والجمال واستمعت إلى آرائهم وملاحظاتهم ومقترحاتهم بشأن منظومة العمل وذلك للوقوف على سبل تطويرها بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للزائرين.

وأكدت نائب المحافظ حرص محافظة الجيزة على التواصل المستمر مع أصحاب الخيل والجمال والاستماع إلى مطالبهم وتقديم التيسيرات اللازمة لهم والعمل على تهيئة المناخ الملائم لاستمرار منظومة العمل بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لزائري المنطقة الأثرية في إطار الالتزام بالضوابط المنظمة والحفاظ على المظهر الحضاري للموقع.

رافق نائب المحافظ خلال الجولة محمد مرعي، السكرتير العام المساعد لمحافظة الجيزة، واللواء أحمد ثابت، رئيس حي الهرم، إلى جانب القيادات التنفيذية المعنية.