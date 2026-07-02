حملات مستمرة للتصدي لمخازن الفرز والخردة المخالفة ومصادرة المعدات المستخدمة بالجيزة

أكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة استمرار الحملات الميدانية للتصدي لكافة الأنشطة المخالفة التي تؤثر على البيئة والصحة العامة مشددًا على عدم التهاون مع أي مخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، بما يسهم في استعادة الانضباط والحفاظ على المظهر الحضاري وتحسين جودة البيئة.

وفي هذا الإطار نفذ حي الطالبية حملة مكثفة استهدفت مخازن الفرز والخردة بشارع الإخلاص أسفرت عن اخلاء وغلق كافة المخازن ومصادرة المعدات والمركبات المستخدمة في إدارة تلك الأنشطة المخالفة حيث شملت المضبوطات 3 سيارات جامبو، وسيارة ربع نقل و6 مركبات تروسيكل، و3 عربات كارو بالإضافة إلى كلارك مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكد محافظ الجيزة أن المحافظة مستمرة في تنفيذ حملات يومية للتعامل مع الأنشطة المخالفة وغير المرخصة، خاصة مخازن الفرز والخردة التي تتسبب في الإضرار بالبيئة وتشويه المظهر الحضاري، مؤكدًا أن أجهزة المحافظة لن تسمح بعودة تلك الأنشطة مرة أخرى، وستتعامل معها بكل حسم وفقًا للقانون.

ومن جانبه أوضح حامد سلامه رئيس حي الطالبية أنه لن يتم الإفراج عن أي من المضبوطات والمصادرات إلا بعد التأكد من إخلاء المواقع المخالفة بالكامل من أنشطة الفرز والخردة وإزالة أسباب المخالفة مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.