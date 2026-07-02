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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وكيل الشباب والرياضة بالجيزة يقرر غلق حمام سباحة مركز تنمية شبابية السلام بالعمرانية

حمام السباحة
حمام السباحة
أحمد زهران

أصدر الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة، قراراً بغلق حمام السباحة بمركز تنمية شبابية السلام التابع لإدارة شباب العمرانية فوراً، ولمدة يومين.

وجاء هذا القرار عقب جولة تفتيشية مفاجئة للجنة المتابعة بالوزارة ومن المديرية، والتي لاحظت عدم تواجد المنقذين ، ورغم ثبوت التزام المركز بباقي قواعد السلامة والاشتراطات المقررة ضمن الكود المصري لتأمين حمامات السباحة، إلا أن وكيل الوزارة شدد على أنه لا يمكن إغفال أي بند من بنود السلامة أو التغاضي عنه، خاصة مع الإقبال المتزايد والكثيف من المواطنين والشباب على حمامات السباحة خلال فصل الصيف الحالي الذي يشهد ذروة موسم المتابعات الميدانية.

كما أكد الصبروط أنه بناءً على توجيهات وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل، فإن لجان المتابعة مستمرة في تنفيذ خطتها الموضوعة بدقة للمرور الدوري والمفاجئ على كافة المنشآت الرياضية من أندية ومراكز شباب في شتى أنحاء المحافظة دون استثناء، مشيراً إلى أنه لا مجال للتهاون في أي اشتراطات تتعلق بأمن وسلامة الرواد وحماية الأرواح داخل داخل حمامات السباحة أو الملاعب والمنشآت التابعة للمديرية.

وتشكلت لجنة المتابعة من إدارة الاستيراتيجية بإشراف أميره أبو النجاح مدير الإدارة ومعاون وكيل الوزارة لشؤون الشباب  ،صفاء صلاح مسئول الأزمات والكوارث بالمديرية ، سمر فتحي مسئول المتابعة.

حمام سباحة محافظة الجيزة وزارة الشباب والرياضة

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