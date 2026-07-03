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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الجيزة يوجه بسرعة التعامل مع شكاوى المواطنين وسرعة حلها

ازالة شجرة
ازالة شجرة
أحمد زهران

وجّه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، الأجهزة التنفيذية المختصة بسرعة التعامل مع شكاوى متداولة واتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة حيالها، وذلك في إطار الحفاظ على سلامة المواطنين والتصدي للمخالفات وتحسين مستوى الخدمات، وذلك في إطار حرص محافظة الجيزة على سرعة الاستجابة لما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وشملت الشكاوى المتداولة وجود شجرة كبيرة الحجم مائلة بجوار مدرسة العجوزة الخاصة بما قد يمثل خطورة على المارة والممتلكات، إلى جانب شكوى بشأن استغلال محيط مدرسة المشير أحمد إسماعيل بشارع زغلول بحي الهرم من قبل أحد النباشين وافتراش الموقع، الأمر الذي أثار استياء عدد من المواطنين . 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة التنفيذية المختصة بالهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة إلى موقع الشكوى بمنطقة العجوزة حيث أُجريت المعاينة الفنية للشجرة وتم تقليمها وإزالة الأجزاء التي تمثل خطورة، مع تقييم حالتها بالكامل واتخاذ ما يلزم حفاظًا على أمن وسلامة المواطنين والممتلكات.

كما نفذت الأجهزة التنفيذية بحي الهرم بالتعاون مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة حملة مكبرة استهدفت موقع الشكوى بمحيط مدرسة المشير أحمد إسماعيل، أسفرت عن رفع جميع الإشغالات وإخلاء الموقع من النباش، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي تم رصدها، بما يضمن الحفاظ على الانضباط والأمن بمحيط المدرسة وسلامة المواطنين.

محافظ الجيزة محافظة الجيزة ازالة شجرة

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