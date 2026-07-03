توقف أعمال البحث عن تمساح مصرف الجنينة بشبرامنت في الجيزة.. واستكمالها غدا

انتهت أعمال البحث عن تمساح مصرف الجنينة في قرية شبرامنت في محافظة الجيزة، بقيادة المهندس محمود زين شنب رئيس مركز ومدينة أبو النمرس، دون التوصل أو العثور على التمساح، على أن يتم استكمال إجراءات البحث غدا السبت.

ويشار إلى أنه تم تشكيل لجنة مكبرة من مجلس مدينة أبو النمرس، والري، والطب البيطري، والمسطحات المائية، مع توفير صياد متخصص ومعدات ثقيلة؛ لحفر المجرى المائي للمصرف.

كما تم إقامة حواجز بالحفار، وتقسيم المصرف إلى أجزاء منعزلة بساتر ترابي، واستخدام الحفار؛ للتكريك، وصيادين وصاعق كهربي؛ للعثور على التمساح، ولكن دون التوصل إليه، لذا سيتم استكمال الأعمال غدا السبت حتى العثور عليه.

وكانت محافظة الجيزة قد أصدرت بيانا، أكدت فيه، أنه فور رصد الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمتضمن رصد وجود تمساح بمنطقة شبرامنت؛ كلَّف الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، الأجهزة التنفيذية بمركز أبو النمرس، بالتوجه الفوري إلى المنطقة المشار إليها، وإجراء المعاينة الميدانية والمسح الشامل لمسار المصرف، بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وتبين من المعاينة أن الموقع المشار إليه بالفيديو هو مصرف الجنينة بمنطقة شبرامنت ويقع في منطقة غير مأهولة بالسكان وهو مغلق من الناحية الشرقية بينما الجزء الغربي عند طريق الصليبة مغطى وينتهي إلى مصرف اللبيني.

وأوضحت محافظة الجيزة أنه تم التنسيق مع الجهات المختصة وتشكيل لجنة مشتركة لإجراء أعمال البحث والتحري والمسح الميداني بالموقع واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقًا لما تسفر عنه أعمال الفحص مع استمرار المتابعة حتى الانتهاء من أعمال اللجنة وإعلان النتائج.