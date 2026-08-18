هل ستعود الحرب بين أمريكا وإيران في أية لحظة؟.. مدير مركز بروكسل للأبحاث يجيب

قال رمضان أبو جزر، مدير مركز بروكسل الدولي للأبحاث، إن مهلة الـ 60 يومًا، طبقًا للاتفاق الذي تم بين الولايات المتحدة وإيران، انتهت كما هو متوقع، لافتا إلى أن هذه المهلة أو الهدنة لم تكن فعّالة ولم تُفعّل، ولكن التاريخ الذي حدده الرئيس ترامب انتهى دون أمل في تجديده، على الأقل في الوقت الحالي.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي لؤي أباظة، على قناة "إكسترا نيوز"، أن هناك حالات من التصعيد؛ فقد استهدفت إيران ناقلات في الخليج وفي مضيق هرمز، بينما تصعّد الولايات المتحدة، وبالأمس، تحدث الرئيس ترامب وصرّح بعدم نيته تجديد المهلة، وليست هدنة، وإنما مهلة الستين يومًا، كما تحدث وطالب إيران بالاستسلام.

أوضح أنه حاليًا، كل هذه الأمور ليست حاسمة في الوضع القائم بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، وخاصة فيما يتعلق بمضيق هرمز والعمليات العسكرية هنا وهناك، لأن بنود الاتفاق الذي تم الحديث عنه في جنيف لم تكن واضحة ولم تكن مُلزمة، وكان لها فهمان؛ منظور أمريكي ومنظور إيراني.

أكد أن هناك بنودا فسّرها الإيرانيون على أنها شروط إيرانية أجبرت الولايات المتحدة على قبولها، بينما تفسر الولايات المتحدة الأمريكية البنود نفسها على أنها نقاط فرضها الرئيس ترامب على إيران.