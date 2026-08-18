زاهد محمود: انعدام الثقة يعقد المفاوضات بين إيران وأمريكا

قال زاهد محمود، مدير معهد الدراسات الاستراتيجية في إسلام آباد، إن القضية الأكثر صعوبة في المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة تتمثل في غياب الثقة بين الطرفين، موضحًا أن كل جانب لا يثق بالآخر، ويحاول فرض شروطه ومطالبه خلال مسار التفاوض.

وأضاف زاهد محمود، خلال مداخلة مع الإعلامي محمد عبيد، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن المطالب الإيرانية، ومنها رفع الحصار والعقوبات وإعادة الأصول الإيرانية المجمدة، كان من الممكن تحقيقها لو جرى الالتزام بالآليات التي تم الاتفاق عليها واحترامها، مشيرًا إلى أن عدم تنفيذ عدد من تلك الآليات أدى إلى استمرار حالة انعدام الثقة بين الجانبين.

وأوضح أن آليات مرتبطة بمضيق هرمز، إلى جانب ترتيبات تتعلق بدولة لبنان، كان من المفترض تنفيذها ضمن التفاهمات السابقة، مؤكدًا أن تنفيذها كان سيؤدي إلى وضع مختلف ويفتح الباب أمام مزيد من التقدم في المفاوضات.

وأشار إلى أن إيران تطالب بأن تتخذ الولايات المتحدة خطوة عملية قبل بدء أي مفاوضات جديدة أو الدخول في نقاشات بشأن الملف النووي وغيره من الملفات، معتبرًا أن طهران تريد ضمانات واضحة بشأن جدية الجانب الأمريكي.

وفيما يتعلق بالاتفاق المحتمل بين إيران وعُمان بشأن مضيق هرمز، وما إذا كانت الولايات المتحدة ستقبل باتفاق يمنح إيران نفوذًا واضحًا على المضيق، قال محمود إن إيران والولايات المتحدة وصلتا إلى مرحلة يدرك فيها الطرفان أن استخدام القوة العسكرية لن يوفر حلولًا لمطالبهما، وأن المفاوضات أصبحت المسار الأكثر واقعية.