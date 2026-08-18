ترامب: لا توجد أي مفاوضات حاليا مع إيران

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا توجد أي مفاوضات حاليا مع إيران، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وقال ترامب: الحصار البحري على إيران مستمر، ومضيق هرمز مفتوح ويعمل بشكل طبيعي.

وفي وقت سابق، قلّل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، من شأن التقارير التي تتحدث عن تردّي الحالة على متن حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس أبراهام لينكولن"، قائلاً إنه "على مر السنين، أبقينا هذه الحاملات في البحر لفترات أطول بكثير".

وذكرت وكالة أنباء "أسوشيتد برس" الأمريكية أن حاملة الطائرات أصبحت مثار قلق متزايد بشأن الصحة النفسية ومشاكل الإمدادات التي يعاني منها البحارة الأمريكيون الذين يقضون قرابة تسعة أشهر في البحر، ووصف ترامب هذه الفترة بأنها "فترة جيدة"، فيما ذكرت الوكالة أن "حاملة الطائرات سجلت رقماً قياسياً في البقاء في البحر دون انقطاع لأكثر من 240 يوماً".