قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أوليه الأرجنتينية تكشف تفاصيل واقعة نقل حسام حسن إلى المستشفى
بعد إخلاء سبيل ناصر ماهر.. نجوم الكرة في الكلبش| أسماء مفاجأة
جروسي يفجر مفاجأة نووية في سوريا: العثور على أطنان من مواد قابلة لإساءة الاستخدام
البوابة الخلفية .. مفاجأة في حادث فرد الأمن ضحية اعتداء ناصر ماهر | خاص
الرقابة النووية: لا يوجد ما يهدد أمان المفاعل النووي بالضبعة
ترامب يفجر مفاجأة: لا محادثات مع إيران ومضيق هرمز مفتوح والحصار مستمر
الداخلية تنفى تقديم خدمات أمنية للمستشفيات بمقابل مادى
معهد الفلك: مصر تشهد خسوفا جزئيا للقمر بنسبة تغطية 93% فجر 28 أغسطس
الحكومة تستعرض الجداول الزمنية لإدخال مشروعات المياه والصرف الصحي بأسوان الخدمة
رئيس نادي قضاة مصر يوجه الشكر لشيخ الأزهر على افتتاح فرع للرواق بمقر النادي
مدبولي يتابع المشروعات التنموية وتقنين الأراضي بالساحل الشمالي الغربي ومطروح
حبس ماجد غراب شهرًا وتغريمه 20 ألف جنيه في سب طارق نور والوزيرى ويحى وسراج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الشرق الأوسط على حافة التصعيد.. هل تعود المواجهة بين أمريكا وإيران وتتعقد حسابات غزة؟

أمريكا وإيران
أمريكا وإيران
محمود محسن

تدخل منطقة الشرق الأوسط مرحلة جديدة من التوتر، في ظل غياب مؤشرات حاسمة على تثبيت التهدئة بين الولايات المتحدة وإيران، بالتزامن مع تصاعد الخلافات بشأن مستقبل قطاع غزة وحدود الدور الأمريكي في الضغط على الحكومة الإسرائيلية. ومع انتهاء مهلة الستين يومًا التي ارتبطت بالتفاهمات بين واشنطن وطهران، تبرز تساؤلات حول ما إذا كانت المنطقة تتجه مجددًا نحو المواجهة العسكرية، أم أن قنوات التفاوض لا تزال قادرة على احتواء التصعيد.

وفي الوقت نفسه، تتشابك الأزمة الإيرانية مع تطورات المشهد الفلسطيني، خصوصًا في ظل تمسك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشروط تتعلق بنزع سلاح حماس، وحساباته السياسية الداخلية التي قد تحد من قدرته أو رغبته في الاستجابة للضغوط الأمريكية. وبين التصعيد في الخليج ومضيق هرمز، والخلاف حول ترتيبات غزة، تبدو المنطقة أمام معادلة شديدة التعقيد، تتقاطع فيها الحسابات العسكرية مع المصالح السياسية، فيما يبقى السؤال الأبرز: هل تقترب المنطقة من جولة جديدة من الحروب، أم أن التصعيد الحالي لا يزال ورقة ضغط على طاولة التفاوض؟

 

هل ستعود الحرب بين أمريكا وإيران في أي لحظة؟.. رمضان أبو جزر مدير مركز بروكسل للأبحاث يُجيب

قال رمضان أبو جزر، مدير مركز بروكسل الدولي للأبحاث، إن مهلة الـ 60 يومًا، طبقًا للاتفاق الذي تم بين الولايات المتحدة وإيران، انتهت كما هو متوقع، لافتا إلى أن هذه المهلة أو الهدنة لم تكن فعّالة ولم تُفعّل، ولكن التاريخ الذي حدده الرئيس ترامب انتهى دون أمل في تجديده، على الأقل في الوقت الحالي.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي لؤي أباظة، على قناة "إكسترا نيوز"، أن هناك حالات من التصعيد؛ فقد استهدفت إيران ناقلات في الخليج وفي مضيق هرمز، بينما تصعّد الولايات المتحدة، وبالأمس، تحدث الرئيس ترامب وصرّح بعدم نيته تجديد المهلة، وليست هدنة، وإنما مهلة الستين يومًا، كما تحدث وطالب إيران بالاستسلام.

أوضح أنه حاليًا، كل هذه الأمور ليست حاسمة في الوضع القائم بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، وخاصة فيما يتعلق بمضيق هرمز والعمليات العسكرية هنا وهناك، لأن بنود الاتفاق الذي تم الحديث عنه في جنيف لم تكن واضحة ولم تكن مُلزمة، وكان لها فهمان؛ منظور أمريكي ومنظور إيراني.

أكد أن هناك بنود فسّرها الإيرانيون على أنها شروط إيرانية أجبرت الولايات المتحدة على قبولها، بينما تفسر الولايات المتحدة الأمريكية البنود نفسها على أنها نقاط فرضها الرئيس ترامب على إيران.

عوض سليمية: مندوب ترامب بمجلس السلام لا يملكون أوراقًا لإجبار نتنياهو على الامتثال لتعليمات ترامب

قال الدكتور عوض سليمية، نائب مدير عام معهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي، إن وسائل الإعلام تحدثت عن توبيخ بنيامين نتنياهو لجاريد كوشنر بسبب لقائه بخليل الحية واعتبر أن هذا اللقاء لا يجوز في عالم السياسة بين حليفين بهذا الشكل من التقارب بين الولايات المتحدة وإسرائيل.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية مارينا المصري، مقدمة برنامج مطروح للنقاش، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ نتنياهو يشعر حاليًا بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يستطيع الضغط عليه، وأنه لن يلتزم بأي ضغوط تمارسها الإدارة الأمريكية أو مبعوثوها، مشيرًا إلى أن مبعوث ترامب ومندوب مجلس السلام لا يملكون أوراقًا قوية للضغط على نتنياهو للامتثال لتوجيهات ترامب، خاصة أن رئيس نتنياهو يأخذ مستقبله السياسي في المقام الأول، لا سيما أنه مقبل على انتخابات تشريعية بعد نحو شهرين.

وتابع نائب مدير عام معهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي أن نتنياهو يعمل حاليًا على تحصين نفسه للانتخابات، ويرى أن إرضاء قاعدته الجماهيرية والانتخابية وحلفائه من اليمين المتطرف، وبينهم سموتريتش وبن غفير، أهم من إرضاء الرئيس ترامب، موضحًا أنه إذا نجح في الانتخابات يستطيع إصلاح العلاقة لاحقًا، وإذا فشل فسيسلم الحكومة المقبلة إرثًا سياسيًا ثقيلًا، ويبدأ في مهاجمتها منذ اليوم الأول.

وأشار سليمية إلى أن مجلس السلام منحاز كليًا للمواقف الإسرائيلية، وكذلك كوشنر ومعه توني بلير، موضحًا أنهم يتبنون مبدأ تسليم سلاح حماس، بما يشمل الأسلحة الثقيلة والخفيفة، وليس فقط تسليمها أو تخزينها، وإنما إخراجها أيضًا خارج قطاع غزة، تحت إشراف الجنرال الأمريكي جاسبر.

وأكد أن هناك توافقًا كاملًا في المواقف بشأن هذه النقطة، بما يعني أنه لن يكون هناك أي تحرك، بما في ذلك إعادة الإعمار في أي جزء من قطاع غزة، من دون تفكيك سلاح حماس بالكامل، موضحًا أن نتنياهو يريد أن يظهر للجمهور الإسرائيلي أن الولايات المتحدة وحماس ومجلس السلام نفذوا ما هو مطلوب منهم -أي تسليم السلاح- قبل اتخاذ أي إجراء أو تنفيذ أي مرحلة أخرى.

الشرق الأوسط الولايات المتحدة إيران قطاع غزة التفاوض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2026

تظهر في هذا الموعد.. رابط الحصول على نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2026

المتهم في واقعة استغلال اطفال في التسول

سقوط "التوربيني" الجديد بالغربية ..استغل أطفال مجهولي النسب في التسول وخصص منزلا لاستغلالهم..صور

الدولار

في 16 بنكا.. ارتفاع سعر الدولار الآن مقابل الجنيه

وليد الفراج وهشام نصر

وليد الفراج يحرج هشام نصر.. في السعودية مكنش فيه لاعبين من الزمالك

المصيف

أمين الفتوى: يجوز قصر الصلاة وجمعها في المصيف بشرطين

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2026

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2026.. موعد الإعلان ورابط الاستعلام وخطوات معرفة الكلية

اسرة حسام حسن

30 عامًا من العطاء.. إعلامية: هويدا الغرباوي امرأة أصيلة صنعت بيتًا وربّت أبناء برقي وتحضر

إمام عاشور

تقرير تركي: تطورات جديدة بشأن مطالب الأهلي المالية لبيع إمام عاشور| تفاصيل

ترشيحاتنا

طلاب

ترقب واسع لتطبيق نظام البكالوريا بالتعليم الثانوي.. إليك أبرز المميزات

محركات النمو تتراجع.. ماذا يحدث للاقتصاد الصينى؟

محركات النمو تتراجع.. ماذا يحدث للاقتصاد الصينى؟

أمريكا وإيران

الشرق الأوسط على حافة التصعيد.. هل تعود المواجهة بين أمريكا وإيران وتتعقد حسابات غزة؟

بالصور

تقنية من BYD تشحن السيارات الكهربائية في 9 دقائق فقط

دنزا Z9 GT
دنزا Z9 GT
دنزا Z9 GT

مش مجرد فاكهة صيفية.. فوائد صحية مذهلة للمشمش

مش مجرد فاكهة صيفية.. فوائد صحية مذهلة للمشمش
مش مجرد فاكهة صيفية.. فوائد صحية مذهلة للمشمش
مش مجرد فاكهة صيفية.. فوائد صحية مذهلة للمشمش

مشروب الأناناس مناسب لنهار صيفي حار

مشروب الاناناس مناسب لنهار صيفي حار
مشروب الاناناس مناسب لنهار صيفي حار
مشروب الاناناس مناسب لنهار صيفي حار

احترس.. نقص هذا العنصر في الجسم يتسبب في العصبية والصداع والإرهاق

العصبية و الصداع والارهاق..احذر من نقص هذا العنصر
العصبية و الصداع والارهاق..احذر من نقص هذا العنصر
العصبية و الصداع والارهاق..احذر من نقص هذا العنصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : صراع الأصالة والحداثة .. هل تسرق التكنولوجيا روح الإنسان؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : اتركوا الفتوى في الدين لأهل التخصص

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : أمريكا تخطط لاحتلال مضيق هرمز وتسعى لتدفق النفط عبر مصر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : العالم الجديد 1

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : مؤامرة إسرائيلية لضم لبنان لسوريا

المزيد