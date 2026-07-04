قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مونديال 2026 .. القنوات الناقلة لمباراة المغرب وكندا فى افتتاحية دور الـ 16
كسور وكدمات .. ننشر أسماء مصابي انهيار مصنع مفروشات الصفا في أسيوط
من ملحمة أكتوبر 73 إلى بناء الجمهورية الجديدة .. محطات في تاريخ وطن حماه الجيش
العبور الثالث .. الرئيس السيسي يشاهد فيلما تسجيليا في مقر القيادة الاستراتيجية
هاتدفع كام؟ خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر يوليو 2026
تقرير فلسطيني: الاحتلال صعّد مصادرة الأراضي بأوامر عسكرية وأقام 53 مستوطنة
وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ.. الرئيس السيسي يفتتح مقر القيادة الاستراتيجية
الرئيس السيسي يتفقد مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة
أوائل الدبلومات الفنية 2026 .. توضيح عاجل بشأنهم
اصطفاف أبطال القوات المسلحة.. الرئيس السيسي يجري جولة تفقدية بمقر القيادة الاستراتيجية مرتديا الزي العسكري
لو هتتصالح.. اعرف التسهيلات في مخالفات البناء 2026
الرئيس السيسي يرتدي البدلة العسكرية في افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الأوقاف تطلق تصفيات دولة التلاوة 2 بالشرقية في مسجد الفتح بالزقازيق وتحذر المخالفين

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
عبد الرحمن محمد

أعلنت وزارة الأوقاف بدء مرحلة جديدة من منافسات مسابقة «دولة التلاوة» في موسمها الثاني، حيث تنطلق التصفيات الشفوية المركزية الأولية للمتسابقين من محافظة الشرقية، داخل مسجد الفتح بمدينة الزقازيق، خلال الفترة من 5 إلى 13 يوليو 2026، وسط استعدادات تنظيمية مكثفة لضمان خروج الاختبارات بصورة منضبطة وعادلة.

وأكدت الوزارة إتاحة الفرصة للمتقدمين الذين تنطبق عليهم شروط المشاركة لخوض هذه المرحلة، مع نشر القوائم الرسمية بأسماء من يحق لهم دخول الاختبارات، في إطار الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المتسابقين.

وشددت وزارة الأوقاف على مجموعة من الضوابط الأساسية التي تحكم المشاركة في المسابقة، موضحة أنه لا يُسمح بالتقدم أو الاستمرار في التصفيات لكل من سبق اعتماده قارئًا في اتحاد الإذاعة والتلفزيون، أو من المعتمدين كقراء للسورة داخل وزارة الأوقاف، وكذلك من وصلوا إلى التصفيات النهائية في الموسم الأول من البرنامج، وذلك لضمان إتاحة الفرصة لاكتشاف أصوات جديدة.

وأوضحت الوزارة أنها لن تتهاون في تطبيق الشروط، حيث سيتم استبعاد أي متسابق يثبت عدم استيفائه للمعايير المحددة في أي مرحلة من مراحل المسابقة، سواء قبل بدء الاختبارات أو أثناء سيرها، تأكيدًا على نزاهة المنافسة.

إجراءات حضور المتسابقين 

وفيما يتعلق بإجراءات الحضور، أوضحت الوزارة أن استقبال المتسابقين يبدأ يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا، وفق الجداول المعلنة مسبقًا، داعية جميع المشاركين إلى الالتزام بالمواعيد المحددة لضمان سير الاختبارات بسلاسة.

وحددت وزارة الأوقاف المستندات المطلوبة لدخول الاختبارات، والتي تشمل تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي مع الاطلاع على الأصل، بالإضافة إلى صورة شخصية حديثة مقاس 4×6، أما بالنسبة لفئة الناشئة، فيلزم تقديم صورة من شهادة الميلاد، وصورة من بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.

تأتي هذه التصفيات في إطار جهود وزارة الأوقاف لاكتشاف ورعاية المواهب القرآنية، وإعداد جيل جديد من القراء المتميزين، بما يدعم من مكانة التلاوة المصرية ويُسهم في نشر صحيح الدين وتعاليمه.

دولة التلاوة وزارة الأوقاف الزقازيق التصفيات الشفوية قراء القرآن مسابقات دينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيفي عبده

لمدة 3 أسابيع.. ابنة فيفي عبده تكشف تطورات حالة والدتها الصحية

وزير التربية والتعليم

قبل اداءه غدا|مواصفات امتحان اللغة الإنجليزية ثانوية عامة :42 سؤال بـ60 درجة

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس والاسم

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس والاسم .. ترقبوها

أسعار الدواجن

البانيه يفاجئ المستهلكين.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت بالأسواق

بطاقات التموين

بشرى سارة من التموين.. تعويض فوري لهؤلاء المستبعدين من بطاقات

العميد حسام حسن

غضب إسرائيلي بعد إهداء حسام حسن فوز منتخب مصر للشعب الفلسطيني

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب الآن.. عيار 21 فاق التوقعات اليوم السبت 4-7-2026

أسعار البيض

عاودت الصعود.. كم وصل سعر كرتونة البيض بالأسواق اليوم السبت؟

ترشيحاتنا

منتخب مصر

شوبير: يارب دايمًا مصر تكون فرحانة

ليونيل ميسي

ميسي يواصل تحطيم الأرقام القياسية في كأس العالم 2026

فرج عامر

فرج عامر: احتراف اللاعبين يبدأ من التألق أمام الأرجنتين.. وليس بالفريق الخارق

بالصور

نصائح لتقليل لدغات الحشرات لأصحاب البشرة الحساسة

كيف تحمي البشرة الحساسة من لدغات الحشرات؟
كيف تحمي البشرة الحساسة من لدغات الحشرات؟
كيف تحمي البشرة الحساسة من لدغات الحشرات؟

فوائد مذهلة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول المشمش يوميا؟

فوائد صحية مذهلة لتناول المشمش
فوائد صحية مذهلة لتناول المشمش
فوائد صحية مذهلة لتناول المشمش

إيهاب توفيق يحتفل بتأهل منتخب مصر في حفل كامل العدد

إيهاب توفيق
إيهاب توفيق
إيهاب توفيق

بفستان لامع باللون الوردي.. فرح شعبان تتألق في أحدث ظهور لها

فرح شعبان
فرح شعبان
فرح شعبان

فيديو

القيادة الاستراتيجية للدولة

القيادة الاستراتيجية.. القلعة العسكرية الجديدة ترسم ملامح القوة في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: انخفاض أسعار النفط مستهدف لحماية اقتصاد دول بعينها من الإفلاس !

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 30 يونيو .. إرادة شعب

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: أنتى أصلا فاهمة كورة!

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: تفاهم أمريكا إيران.. أوقف الحرب ومدد الأزمات!

المزيد