الأوقاف تطلق تصفيات دولة التلاوة 2 بالشرقية في مسجد الفتح بالزقازيق وتحذر المخالفين

أعلنت وزارة الأوقاف بدء مرحلة جديدة من منافسات مسابقة «دولة التلاوة» في موسمها الثاني، حيث تنطلق التصفيات الشفوية المركزية الأولية للمتسابقين من محافظة الشرقية، داخل مسجد الفتح بمدينة الزقازيق، خلال الفترة من 5 إلى 13 يوليو 2026، وسط استعدادات تنظيمية مكثفة لضمان خروج الاختبارات بصورة منضبطة وعادلة.

وأكدت الوزارة إتاحة الفرصة للمتقدمين الذين تنطبق عليهم شروط المشاركة لخوض هذه المرحلة، مع نشر القوائم الرسمية بأسماء من يحق لهم دخول الاختبارات، في إطار الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المتسابقين.

وشددت وزارة الأوقاف على مجموعة من الضوابط الأساسية التي تحكم المشاركة في المسابقة، موضحة أنه لا يُسمح بالتقدم أو الاستمرار في التصفيات لكل من سبق اعتماده قارئًا في اتحاد الإذاعة والتلفزيون، أو من المعتمدين كقراء للسورة داخل وزارة الأوقاف، وكذلك من وصلوا إلى التصفيات النهائية في الموسم الأول من البرنامج، وذلك لضمان إتاحة الفرصة لاكتشاف أصوات جديدة.

وأوضحت الوزارة أنها لن تتهاون في تطبيق الشروط، حيث سيتم استبعاد أي متسابق يثبت عدم استيفائه للمعايير المحددة في أي مرحلة من مراحل المسابقة، سواء قبل بدء الاختبارات أو أثناء سيرها، تأكيدًا على نزاهة المنافسة.

إجراءات حضور المتسابقين

وفيما يتعلق بإجراءات الحضور، أوضحت الوزارة أن استقبال المتسابقين يبدأ يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا، وفق الجداول المعلنة مسبقًا، داعية جميع المشاركين إلى الالتزام بالمواعيد المحددة لضمان سير الاختبارات بسلاسة.

وحددت وزارة الأوقاف المستندات المطلوبة لدخول الاختبارات، والتي تشمل تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي مع الاطلاع على الأصل، بالإضافة إلى صورة شخصية حديثة مقاس 4×6، أما بالنسبة لفئة الناشئة، فيلزم تقديم صورة من شهادة الميلاد، وصورة من بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.

تأتي هذه التصفيات في إطار جهود وزارة الأوقاف لاكتشاف ورعاية المواهب القرآنية، وإعداد جيل جديد من القراء المتميزين، بما يدعم من مكانة التلاوة المصرية ويُسهم في نشر صحيح الدين وتعاليمه.