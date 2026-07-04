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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الأوقاف تطلق التصفيات الشفوية المركزية لمسابقة «دولة التلاوة» بمسجد السيدة نفيسة.. غدا

مسجد السيدة نفيسة
مسجد السيدة نفيسة
عبد الرحمن محمد

أعلنت وزارة الأوقاف عن بدء انطلاق التصفيات الأولية المركزية الشفوية لمسابقة «دولة التلاوة» في موسمها الثاني، وذلك داخل مسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها) بمحافظة القاهرة، خلال الفترة من 5 إلى 13 يوليو 2026، بمشاركة المتسابقين المؤهلين من محافظات القاهرة والفيوم وبني سويف، في إطار جهود الوزارة لاكتشاف ورعاية المواهب المتميزة في تلاوة القرآن الكريم.

وأوضحت الوزارة أنها قامت بنشر أسماء المتسابقين الذين تنطبق عليهم شروط دخول الاختبارات الشفوية المركزية الأولية، مؤكدة أن المنافسة تقتصر على الفئات التي تستوفي المعايير المحددة، مع التشديد على استبعاد أي متسابق يثبت مخالفته لشروط المسابقة في أي مرحلة من مراحلها.

وشددت وزارة الأوقاف على أن من بين الشروط الأساسية للمشاركة، ألا يكون المتقدم من القراء المعتمدين باتحاد الإذاعة والتلفزيون، أو من قراء السورة المعتمدين بالوزارة، كما يُشترط عدم مشاركة المتسابق في التصفيات النهائية للموسم الأول من برنامج «دولة التلاوة»، وذلك لضمان إتاحة الفرصة لوجوه جديدة واعدة في مجال التلاوة.

وأشارت الوزارة إلى أن استقبال المتسابقين يتم بشكل يومي اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا، وفقًا للجداول الزمنية المعلنة لكل محافظة، بما يضمن تنظيم عملية الاختبارات وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع المشاركين.

المستندات المطلوبة 

وفيما يتعلق بالمستندات المطلوبة، أوضحت الوزارة ضرورة تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي مع إحضار الأصل للاطلاع، إلى جانب صورة شخصية حديثة مقاس 4×6، بينما يُطلب من المتسابقين ضمن فئة الناشئة تقديم صورة من شهادة الميلاد، بالإضافة إلى صورة من بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.

وأكدت وزارة الأوقاف أن مسابقة «دولة التلاوة» تأتي ضمن خطتها الاستراتيجية لنشر صحيح الدين، والاهتمام بالقرآن الكريم وأهله، واكتشاف الأصوات المتميزة من مختلف محافظات الجمهورية، بما يدعم من مكانة مصر الريادية في خدمة كتاب الله، ويُسهم في إعداد جيل جديد من القراء المتميزين على أسس علمية ومنهجية راسخة.

التصفيات الأولية مسابقة «دولة التلاوة وزارة الأوقاف

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