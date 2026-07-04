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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

غدا.. الأوقاف تبدأ التصفيات الأولية للموسم الثاني من «دولة التلاوة» في 10 محافظات

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
عبد الرحمن محمد

أعلنت وزارة الأوقاف انطلاق التصفيات الأولية للموسم الثاني من مشروع «دولة التلاوة»، اعتبارًا من غد الأحد 5 يوليو 2026، الموافق 19 من شهر المحرم 1448 هجريًا، في خطوة تستهدف اكتشاف أصحاب الأصوات المتميزة في تلاوة القرآن الكريم ورعايتهم، ضمن جهود الوزارة لتعزيز الاهتمام بالقرآن الكريم وإعداد جيل جديد من القراء والمبتهلين.

وتبدأ أولى جولات التصفيات بالتزامن في محافظتين، حيث تُعقد بمحافظة القاهرة داخل مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها، وبمحافظة الشرقية في مسجد الفتح بمدينة الزقازيق، على أن تتواصل مراحل التصفيات تباعًا في المحافظات الأخرى وفق الجدول الذي ستعلنه الوزارة.

وأكدت وزارة الأوقاف أنها حرصت على توزيع أماكن التصفيات في عدد من المحافظات لتسهيل مشاركة المتسابقين وتقليل مشقة الانتقال، بما يضمن تكافؤ الفرص بين جميع المشاركين من مختلف أنحاء الجمهورية، ويحقق أعلى مستويات التنظيم خلال مراحل المسابقة.

وشملت المحافظات التي تقرر إقامة التصفيات بها كلًا من: القاهرة، والإسكندرية، والدقهلية، والجيزة، والشرقية، والغربية، والبحيرة، والإسماعيلية، وأسيوط، وقنا، بما يسمح باستقبال المتسابقين في نطاقات جغرافية متعددة.

وأوضحت الوزارة أن مشروع «دولة التلاوة» يأتي ضمن رؤيتها الهادفة إلى ترسيخ قيم القرآن الكريم في المجتمع، وإحياء المدرسة المصرية الرائدة في التلاوة والتجويد، إلى جانب اكتشاف المواهب القرآنية الواعدة وتأهيلها ودعمها لتكون امتدادًا لعمالقة القراء المصريين.

وأضافت أن تنفيذ المشروع يتم في إطار التعاون المستمر مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بما يسهم في تقديم المواهب الجديدة للجمهور، وإبراز النماذج المتميزة في تلاوة القرآن الكريم عبر منصات إعلامية متنوعة.

وأشارت الوزارة إلى أنها ستعلن تباعًا المواعيد الخاصة بالتصفيات في باقي المحافظات، كما ستنشر أسماء المتسابقين، ومقار انعقاد اللجان، ومواعيد الحضور، لضمان انتظام سير المسابقة وتيسير الإجراءات أمام جميع المشاركين.

وزارة الأوقاف دولة التلاوة مسابقة القرآن الكريم التصفيات الأولية مسجد السيدة نفيسة الشركة المتحدة للخدمات قراء القرآن الكريم

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