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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

لجنة مشتركة من الأوقاف والسياحة والآثار تعاين منطقة البهنسا لبحث خطة تطويرها

اعضاء اللجنة
اعضاء اللجنة
عبد الرحمن محمد

أجرت لجنة مشتركة من وزارة الأوقاف ووزارة السياحة والآثار ومحافظة المنيا معاينة ميدانية لمنطقة آثار البهنسا، في إطار توجيهات الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، بإعداد رؤية متكاملة لتطوير منطقة آثار البهنسا بمحافظة المنيا، وتعظيم الاستفادة من مقوماتها الأثرية والسياحية، وتنفيذًا لتوصيات لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، وبناءً على الطلب المقدم من النائب محسن حتة، عضو مجلس النواب.

وتفقدت اللجنة عددًا من المواقع الأثرية والدينية بالمنطقة، من بينها مسجد الحسن بن صالح، ومسجد علي الجمام، وعدد من الأضرحة التاريخية والمنطقة المحيطة بها؛ للوقوف على احتياجات التطوير، ورصد الأولويات اللازمة للحفاظ على القيمة الأثرية والتاريخية للمدينة، بما يسهم في تحسين تجربة الزائرين وتعزيز مكانة البهنسا كإحدى أبرز وجهات السياحة الدينية والثقافية في مصر.

وأكدت اللجنة أن مدينة البهنسا تمتلك مقومات حضارية وأثرية فريدة، إذ تضم آثارًا تعود إلى العصور الفرعونية واليونانية والرومانية والقبطية والإسلامية، إلى جانب ما تحظى به من مكانة كبيرة في الوجدان الإسلامي بما تضمه من مزارات وأضرحة تاريخية، وهو ما يؤهلها لتكون مقصدًا مهمًّا للسياحة الدينية والثقافية.

وانتهت اللجنة إلى عدد من التوصيات، من أبرزها تطوير المنطقة المحيطة بمسجد علي الجمام، وإنشاء ممرات للمشاة لتيسير حركة الزائرين، وترميم عدد من الأضرحة الأثرية، واستكمال أعمال البنية الأساسية والخدمات، وإنشاء قاعة عرض تفاعلية توثق تاريخ مدينة البهنسا، وتزويد المنطقة بلوحات إرشادية باللغتين العربية والإنجليزية، إلى جانب تطوير ساحات انتظار السيارات، ودورات المياه، وصيانة وترميم مسجد الحسن بن صالح، وإنشاء مصلى للسيدات.

ومثّل وزارة الأوقاف في أعمال اللجنة الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس مجموعة الاتصال السياسي بوزارة الأوقاف، كما شارك فيها الدكتور ضياء جاد الكريم زهران، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية، والدكتور أحمد حميدة، رئيس قطاع المتاحف، والمهندس عمر عبد الحي علي، والأستاذة إكرام محمود، رئيس مركز ومدينة بني مزار، والدكتور ثروت الأزهري، مدير عام السياحة بمحافظة المنيا، والدكتور أحمد سليمان عبد العال، مدير عام آثار مصر الوسطى للآثار الإسلامية، إلى جانب ممثلي وزارة السياحة والآثار وعدد من القيادات والمسئولين المعنيين.

الأوقاف منطقة البهنسا خريطة السياحة السياحة الدينية

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