وزارة الأوقاف تشارك بورشة إعداد الإطار الوطني للاستثمار في الفتيات

شاركت وزارة الأوقاف في أعمال الورشة التشاورية لإعداد الإطار الوطني للاستثمار في الفتيات بجمهورية مصر العربية، التي نظمها المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع معهد التخطيط القومي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، يومي ٢٩ و٣٠ يونيو ٢٠٢٦م، تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، ضمن الجهود الوطنية الرامية إلى إعداد إطار وطني يعزز الاستثمار في الفتيات، ويدعم تنمية قدراتهن وتوسيع فرص مشاركتهن في مسيرة التنمية.

وتأتي مشاركة وزارة الأوقاف تنفيذًا لتوجيهات الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، وامتدادًا لدورها في دعم المبادرات الوطنية المعنية ببناء الإنسان، ونشر الوعي، وتمكين الفتيات، وتعزيز التكامل بين مؤسسات الدولة في القضايا ذات الأولوية الوطنية.

ومثلت وزارة الأوقاف في أعمال الورشة هبة أحمد بيومي، مدير عام الإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب، حيث شاركت في جلسات العمل التي ناقشت إعداد الإطار الوطني للاستثمار في الفتيات، وتحديد أولويات التدخل، ووضع سيناريوهات التكلفة والتمويل، وتعزيز التنسيق بين الجهات الوطنية المعنية بتمكين الفتيات وحمايتهن.

المحاور الرئيسية للورشة

وتناولت الورشة عددًا من المحاور الرئيسة، شملت التعليم، والصحة، والتنمية البشرية، والحماية الاجتماعية، وتنمية المهارات، إلى جانب مناقشة آليات إعداد إطار وطني متكامل يحدد أولويات التدخل، ويعزز التنسيق بين الجهات الوطنية، بما يدعم تمكين الفتيات وتوسيع فرص مشاركتهن في التنمية.

وتأتي مشاركة وزارة الأوقاف في إطار دعمها للجهود الوطنية الرامية إلى بناء الإنسان، وترسيخ قيم الوعي، والمشاركة في المبادرات التي تستهدف تمكين الفتيات وتعزيز دورهن في تحقيق التنمية المستدامة.