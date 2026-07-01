أعلام دولة التلاوة.. الأوقاف تحيي ذكرى ميلاد القارئ الشيخ الشحات محمد أنور

تُحيي وزارة الأوقاف، اليوم الأول من يوليو، ذكرى ميلاد القارئ الكبير الشيخ الشحات محمد أنور رحمه الله، أحد أعلام قراءة القرآن الكريم في مصر والعالم الإسلامي، وأحد أبرز قراء جيله، الذي ترك بصمة خالدة في مدرسة التلاوة المصرية بما امتلكه من صوت متميز وأداء متقن.

الأوقاف تحيي ذكرى ميلاد القارئ الشيخ الشحات محمد أنور

وُلد الشيخ الشحات محمد أنور في الأول من يوليو عام ١٩٥٠م، بقرية كفر الوزير التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، ونشأ في أسرة متديِّنة، وتوفي والده بعد ثلاثة أشهر من ولادته، فكفله خاله، واعتنى به حتى أتم حفظ القرآن الكريم كاملًا وهو في الثامنة من عمره، لتبدأ منذ ذلك الحين رحلته مع كتاب الله تعالى.

وفي عام ١٩٧٩م، اعتمدته الإذاعة المصرية قارئًا للقرآن الكريم، وسجل المصحف المرتل، كما أجازه مجمع البحوث الإسلامية. وشارك في العديد من المناسبات الدينية والوطنية، من أبرزها الاحتفال بليلة القدر في عامي ١٩٩٧م و٢٠٠١م.

وسافر الشيخ الشحات محمد أنور إلى العديد من الدول العربية والإسلامية، كما زار عددًا من دول آسيا وإفريقيا ودول الخليج العربي، إضافة إلى بريطانيا، والولايات المتحدة الأمريكية، والأرجنتين، حاملًا رسالة القرآن الكريم، وممثلًا مدرسة التلاوة المصرية في المحافل الدولية.

كما أسهم في خدمة القرآن الكريم وأهله، فأنشأ مسجد «التقوى» في قريته، وترك مدرسة متميزة في الأداء القرآني، تأثر بها عدد كبير من القراء، ولا تزال تسجيلاته القرآنية تحظى بانتشار واسع بين محبي تلاوة القرآن الكريم داخل مصر وخارجها.

وتؤكد وزارة الأوقاف، في ذكرى ميلاد الشيخ الشحات محمد أنور، حرصها على إبراز سير أعلام دولة التلاوة المصرية، والتعريف بإسهاماتهم في خدمة كتاب الله تعالى، واستلهام مسيرتهم في الإخلاص والإتقان؛ تقديرًا لما تركوه من أثر طيب وإرث قرآني خالد.