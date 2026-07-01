اختتمت اليوم فعاليات المرحلة الثالثة من الموسم الثاني لدوري الأئمة النجباء، برعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والذي تنظمه وزارة الأوقاف المصرية بأكاديمية الأوقاف الدولية، اليوم الثاني على التوالي، في إطار اهتمام الوزارة بتنمية القدرات العلمية والثقافية والدعوية للأئمة، وتعزيز التنافس العلمي بينهم، وصقل مهاراتهم المعرفية والدعوية.

ختام المرحلة الثالثة من الموسم الثاني لدوري الأئمة النجباء بأكاديمية الأوقاف

وضمت لجنة الاختبارات كلا من الدكتور محمود الفخراني، مساعد وزير الأوقاف لشئون الامتحانات، والدكتور إبراهيم المرشدي، مدير عام الإرشاد ونشر الدعوة بالوزارة، والدكتور حسين القاضي، مدير عام المراكز الثقافية والمكتبات بالوزارة، عضو المكتب الفني لوزير الأوقاف، والدكتور محمد نصار، مدير عام المساجد بالوزارة، والقارئ الشيخ طه النعماني - القارئ بالإذاعة والتلفزيون.

وشارك في تصفيات اليوم مديريات: (القاهرة، والجيزة، والديوان العام، والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والقليوبية، وبني سويف، والفيوم، والمنيا، والسويس).

ويأتي تنظيم دوري الأئمة النجباء ضمن جهود وزارة الأوقاف الهادفة إلى إعداد أئمة يمتلكون الكفاءة العلمية والوعي الرشيد، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخطاب الديني، وترسيخ قيم الوسطية والاعتدال، وتشجيع روح التنافس الإيجابي بين الأئمة في مختلف المجالات العلمية والثقافية.