حصاد العام المالي 2025-2026.. وزارة الأوقاف تواصل جهودها في عمارة بيوت الله

واصلت وزارة الأوقاف جهودها في عمارة بيوت الله مبنًى ومعنًى خلال العام المالي 2025-2026، من خلال افتتاح المساجد، وفرشها، ودعم الأئمة والعاملين، في إطار خطة متكاملة للعناية ببيوت الله والارتقاء بها على مستوى الجمهورية.

وخلال الفترة من 1 - 7 - 2025 حتى 30 - 6- 2026م، افتتحت الوزارة 1138 مسجدًا، منها 131 مسجدًا إنشاءً وبناءً جديدًا، و739 مسجدًا إحلالًا وتجديدًا، و268 مسجدًا صيانةً وتطويرًا.

كما تم فرش 2680 مسجدًا بإجمالي 836310 مترًا من السجاد، شملت 2317 مسجدًا فرشتها الوزارة بإجمالي 715440 مترًا، و363 مسجدًا تم فرشها بالجهود الذاتية بإجمالي 120870 مترًا.

وفي إطار دعم الأئمة والعاملين، وزعت الوزارة 28304 من الزي الأزهري الكامل للأئمة، كما وزعت 5000 زي للعمال.

حصاد إنجازات وحدة تكافؤ الفرص بالأوقاف خلال عام

وواصلت وحدة تكافؤ الفرص بوزارة الأوقاف، تنفيذ برامجها ومبادراتها الهادفة إلى ترسيخ مبادئ العدالة والمساواة، وتمكين المرأة، وتعزيز بيئة العمل المؤسسية، برعاية الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، من خلال عدد من المبادرات والفعاليات والبرامج التدريبية والمجتمعية التي نُفذت خلال الفترة من ١ /٧ /٢٠٢٥م حتى ٣٠ /٦ /٢٠٢٦م.

كما خصصت الوحدة منسقًا بالديوان العام، ومنسقات بالمديريات الإقليمية والجهات التابعة؛ ليكنَّ حلقة وصل بين الوحدة والجهات التابعة للوزارة، بما يسهم في تعزيز جهودها وتيسير تقديم خدماتها.

وفي إطار دعم قدرات أعضاء الوحدة، نُظِّمت ورشتا عمل تحت رعاية المجلس القومي للمرأة؛ الأولى يوم الخميس الموافق ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٥م؛ بهدف دعم تبني السياسات الداعمة لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، وتهيئة بيئة عمل محفزة للمساواة بين الجنسين، بما يتوافق مع رؤية مصر ٢٠٣٠م، والثانية بتاريخ ٥ /٥ /٢٠٢٦م؛ بهدف متابعة تنفيذ مؤشرات الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠م، بما يسهم في تمكين المرأة والفتاة في مختلف المجالات والقطاعات دون تمييز.

لقاءات توعوية

وفي إطار دعم قدرات منسقات الوحدة، عُقد لقاء توعوي تحت رعاية المجلس القومي للمرأة يوم الخميس الموافق ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٥م؛ بهدف دعم تبني سياسات تكافؤ الفرص بالمديريات الإقليمية.

كما جرى حصر أعداد العاملات بالوزارة والمديريات الإقليمية والجهات التابعة، إلى جانب حصر أعداد العاملين من ذوي الهمم؛ تمهيدًا لإنشاء قاعدة بيانات متكاملة تُحدَّث بصورة مستمرة.

وفي إطار حرص الوزارة على تعزيز دورها المجتمعي والتفاعل مع أجندة المناسبات القومية، نظمت الوزارة احتفالية بمناسبة اليوم الدولي لمناهضة العنف ضد المرأة، بمسجد مصر الكبير بالعاصمة الجديدة، كما نظمت ندوة للعاملات بوزارة الأوقاف، بعنوان: «مناهضة العنف ضد المرأة»، وذلك بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة ووزارة التضامن الاجتماعي.

كما خُصِّص يوم دوري ثابت لعقد لقاءات تفاعلية «أون لاين» لمناقشة القضايا المجتمعية المختلفة، وفي هذا السياق نُظِّمت ندوة تفاعلية عبر برنامج «مايكروسوفت تيمز» يوم الاثنين الموافق ٨ /٦ /٢٠٢٦م بعنوان: «الدعم النفسي والأسري لطلاب الشهادات العامة.. رحلة آمنة نحو التفوق»، شارك فيها (٤٠) من العاملات بالمديريات الإقليمية.

وفي إطار المبادرات المجتمعية، أطلقت وحدة تكافؤ الفرص مبادرة «إحنا سندك» للدعم النفسي للمرأة بوزارة الأوقاف؛ بهدف تقديم الدعم النفسي والمعنوي للمرأة العاملة، ونشر الوعي بأهمية الصحة النفسية والتوازن الأسري، وتوفير بيئة عمل آمنة، وتعزيز دور المؤسسات الدينية والمجتمعية في دعم المرأة.

كما خُصِّص بريد إلكتروني لتلقي الاستفسارات والاستشارات النفسية والدينية والمقترحات والشكاوى، مع تعميم أهداف المبادرة على جميع المديريات الإقليمية.

وفي إطار دعم المرأة العاملة، افتُتح المعرض الدائم لوحدة تكافؤ الفرص بوزارة الأوقاف بهدف توفير السلع والمنتجات بأسعار مناسبة للعاملات.

وضم المعرض مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات، شملت منتجات مصنع سجاد دمنهور التابع لهيئة الأوقاف المصرية من السجاد والملابس، ومستلزمات غذائية وملابس ومنتجات حرفية يدوية بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي والإدارة العامة لشئون الأسرة والمرأة؛ لعرض منتجات «البيت المصري»، إلى جانب مستلزمات غذائية وملابس.

وتجسد هذه الجهود حرص وزارة الأوقاف على دعم المرأة العاملة، وترسيخ مبادئ تكافؤ الفرص، وتعزيز بيئة عمل أكثر دعمًا واستقرارًا، بما يتسق مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠م.