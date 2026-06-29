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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

وزير الأوقاف يعزي السعودية في ضحايا حادث سقوط طائرة أرامكو

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
عبد الرحمن محمد

يتقدم الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بصادق التعزية والمواساة إلى خادم الحرمين الشريفين، جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد؛ رئيس مجلس الوزراء، وإلى الشعب السعودي الشقيق، في ضحايا حادث سقوط الطائرة المروحية التابعة لشركة أرامكو.

وزير الأوقاف يعزي السعودية في ضحايا حادث سقوط طائرة أرامكو

يتقدم وزير الأوقاف بواجب العزاء، فإنه يسأل الله أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يُلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يحفظ المملكة العربية السعودية وشعبها من كل سوء. ﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾

رئيس جامعة الأزهر يعزي السعودية وشعبها في ضحايا حادث طائرة أرامكو

كما تقدمت جامعة الأزهر الشريف برئاسة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، بخالص العزاء وصادق المواساة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد، وإلى شعب المملكة العربية السعودية الشقيق، في ضحايا حادث سقوط الطائرة التابعة لشركة أرامكو.

وسأل المولى -عز وجل- أن يتغمَّد المتوفين بواسع رحمته، وأن يُسكنهم فسيح جناته، وأن يمنَّ على ذويهم بالصبر والسلوان، وأن يحفظ المملكة العربية السعودية وشعبها وشعوب المنطقة من كل مكروه وسوء.

مفتي الجمهورية يعزي السعودية في ضحايا سقوط طائرة أرامكو

كان الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، تقدَّم بخالص العزاء وصادق المواساة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد، وإلى المملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق، في ضحايا حادث سقوط الطائرة التابعة لشركة أرامكو.

وتوجه مفتي الجمهورية بالدعاء إلى الله سبحانه أن يتغمَّد المتوفين بواسع رحمته، وأن يُسكنهم فسيح جناته، وأن يمنَّ على ذويهم بالصبر والسلوان، وأن يقي المملكة العربية السعودية وشعبها وشعوب المنطقة المنطقة كلها كل مكروه وسوء.

شيخ الأزهر يعزي خادم الحرمين الشريفين في ضحايا حادث طائرة أرامكو

وكان فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، تقدم بخالص العزاء وصادق المواساة إلى خادم الحرمين الشريفين، جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، وإلى الشعب السعودي، في ضحايا حادث سقوط الطائرة التابعة لشركة أرامكو. 

ودعا المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته، وأن يرزق أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يحفظ المملكة العربية والسعودية وأهلها من كل مكروه وسوء، ﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾.

الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف الأوقاف وزير الأوقاف يعزي السعودية في ضحايا حادث سقوط طائرة أرامكو حادث سقوط طائرة أرامكو

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