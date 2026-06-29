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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

تقدم حلولا عملية في المياه.. مشروعات تخرج مبتكرة لطلاب الهندسة الزراعية بأزهر أسيوط

رئيس جامعة الأزهر
رئيس جامعة الأزهر
محمد شحتة

نفذ طلاب قسم هندسة نظم المياه والري المزرعي جامعة الأزهر بأسيوط، بالتعاون مع طلاب القسم العام بالكلية، عدداً من مشروعات التخرج المتميزة، التي عكست مستوى علمياً وتطبيقياً متقدماً، وقدمت حلولًا هندسية مبتكرة تخدم قطاعات الزراعة والمياه والطاقة والإنتاج الحيواني، بما يتوافق مع توجهات الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة.

يأتي ذلك في إطار حرص جامعة الأزهر، برئاسة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، على دعم الابتكار والبحث العلمي، وربط الدراسة الأكاديمية بالتطبيق العملي، وبرعاية الدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، وتوجيهات الدكتور عاشور عيد أبو المعاطي، المشرف العام على كلية الهندسة الزراعية بأسيوط.

مشروعات تخرج مبتكرة طلاب الهندسة الزراعية بجامعة الأزهر بأسيوط

وجاء من أبرز هذه المشروعات مشروع تصميم وتصنيع آلة لإنتاج العلف المحبب (Pellet Feed Manufacturing Machine)، الذي يهدف إلى تصميم وتصنيع آلة محلية لتحويل مخاليط الأعلاف الخام، مثل الذرة والصويا والردة وغيرها، إلى أعلاف محببة متجانسة ذات جودة عالية، بما يسهم في تحسين القيمة الغذائية للعلف، وتقليل الفاقد أثناء التغذية، وتيسير عمليات النقل والتخزين، فضلاً عن خفض تكاليف الإنتاج، ودعم منظومة الأمن الغذائي، وذلك تحت إشراف الأستاذ الدكتور محمود حسن علي.

كما قدم الطلاب مشروع الإدارة الذكية لصوبة زراعية باستخدام الطاقة الشمسية (Smart Management of a Greenhouse Using Solar Energy)، الذي يمثل نموذجًا تطبيقيًا متكاملًا يجمع بين الهندسة الزراعية، والطاقة المتجددة، وإنترنت الأشياء، وأنظمة التحكم البيئي الذكية، بهدف توفير بيئة زراعية مثالية لنمو النباتات، مع ترشيد استهلاك الطاقة والمياه، وتحقيق أعلى كفاءة تشغيلية، اعتمادًا على الطاقة الشمسية كمصدر مستدام للطاقة، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التوسع في استخدام مصادر الطاقة النظيفة، ودعم مفاهيم التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر، وذلك تحت إشراف الدكتور رجب قاسم محمود، والدكتور محمود منصور محمود، والدكتور محمود بدري جمعة.

وشملت المشروعات أيضًا مشروع تصميم وحدة لتحلية المياه باستخدام تقنية التناضح العكسي وتطبيق الري الذكي (Design of a Reverse Osmosis Water Desalination Unit and Smart Irrigation Application)، الذي يستهدف مواجهة تحديات ندرة المياه من خلال تصميم وحدة عالية الكفاءة ومنخفضة التكلفة، قادرة على معالجة المياه شديدة الملوحة حتى 5200 جزء في المليون (ppm)، وإنتاج مياه ذات مستويات ملوحة مناسبة للاستخدامات الزراعية، والشرب، والإنتاج الحيواني والداجني، مع تطبيق نظام ري ذكي يضمن الاستخدام الأمثل للمياه، ويرفع كفاءة التشغيل، ويُطيل العمر الافتراضي للمعدات، وذلك تحت إشراف الأستاذ الدكتور أحمد محمد محمود، والدكتور تامر محمد سيد.

وأكد الدكتور عاشور عيد أبو المعاطي، المشرف العام على كلية الهندسة الزراعية بأسيوط، أن هذه المشروعات تجسد ما يمتلكه طلاب الكلية من قدرات علمية ومهارية متميزة، وتعكس نجاح العملية التعليمية في ربط الدراسة الأكاديمية بالتطبيق العملي، بما يسهم في إعداد كوادر هندسية مؤهلة قادرة على تقديم حلول مبتكرة تدعم خطط التنمية المستدامة، وتلبي احتياجات المجتمع في مجالات الزراعة والطاقة والمياه والإنتاج الحيواني. 

وأضاف أن الكلية تحرص على تشجيع الطلاب على تنفيذ مشروعات تطبيقية ترتبط باحتياجات المجتمع وسوق العمل، وتسهم في توظيف البحث العلمي لخدمة التنمية ودعم رؤية الدولة نحو مستقبل أكثر استدامة.

مشروعات تخرج مبتكرة طلاب الهندسة الزراعية جامعة الأزهر الأزهر مشروعات تخرج مشروعات تخرج مبتكرة طلاب الهندسة الزراعية بجامعة الأزهر بأسيوط

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