التربية الإيجابية.. انطلاق أولى جلسات البرنامج التوعوي للعاملين بديوان عام محافظة الوادي الجديد

نظمت إدارة الموارد البشرية – قسم التدريب بديوان عام محافظة الوادي الجديد، بالتعاون مع مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة، أولى جلسات البرنامج التوعوي «مبادئ وأسس التربية الإيجابية للأطفال والمراهقين»، وذلك تحت رعاية حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، ومتابعة نائب المحافظ محمد كجك، والسكرتير العام للمحافظة عدلي أبو عقيل، في إطار جهود المحافظة لنشر الوعي الأسري ودعم العاملين وتعزيز الممارسات الإيجابية داخل الأسرة.

وقالت اسماء جوده رئيس قسم التدريب بديوان

عام المحافظة ان فعاليات الجلسة افتتحتها نجلاء فتحي لطفي، مدير إدارة الموارد البشرية، حيث رحبت بالحضور، مؤكدة أهمية البرامج التوعوية في دعم الأسرة ورفع الوعي بأساليب التربية الإيجابية والتعامل السليم مع الأطفال والمراهقين.

وأدار الجلسة الدكتور إبراهيم محمد حسن، مدير إدارة الثقافة الصحية، والأستاذة شرين محمد عبد الفتاح، مفتش سن مدرسي بمديرية الشؤون الصحية، حيث استعرضا مفهوم التربية الإيجابية وأهميتها في بناء بيئة أسرية آمنة وداعمة.

واضافت جوده ان الجلسة تناولت خمسة محاور رئيسية، شملت العناية بمقدمي الرعاية، والدعم المعنوي للأطفال، والصحة والتغذية، والتأديب الإيجابي، إلى جانب التعلم وتطوير المهارات، مع تقديم مجموعة من الإرشادات والممارسات العملية التي تساعد على تعزيز التواصل والحوار داخل الأسرة وبناء شخصية الطفل بصورة متوازنة.

كما شهدت الجلسة مشاركة وحدة السكان، ووحدة حقوق الإنسان، ومكتب الطفولة والأمومة، من خلال تقديم عرض تعريفي باختصاصات كل جهة وأدوارها وأبرز جهودها في خدمة المجتمع، بما يعزز التكامل بين الجهات ويرفع مستوى الوعي بالقضايا المرتبطة بالسكان والأسرة والطفولة وحقوق الإنسان.

وأكدت جوده أن تنفيذ البرنامج يأتي في إطار التعاون بين ديوان عام المحافظة ومديرية الشؤون الصحية، وحرصها على تنفيذ برامج توعوية تستهدف العاملين وأسرهم، بما يسهم في دعم استقرار الأسرة ونشر ثقافة التربية الإيجابية وتعزيز الوعي بأساليب التعامل السليم مع الأطفال والمراهقين.

وتواصل إدارة الموارد البشرية – قسم التدريب تنفيذ الجلسات القادمة للبرنامج، بما يتيح للعاملين الاستفادة من الموضوعات التوعوية التي يقدمها المتخصصون، إلى جانب مجموعة من المعلومات والممارسات العملية القابلة للتطبيق في الحياة الأسرية.