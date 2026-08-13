محافظة الوادي الجديد: ضبط 5.1 طن من الأسمدة والزيوت مجهولة المصدر قبل تداولها

أعلنت محافظة الوادي الجديد، في بيان لها، ضبط 5.1 طن من الأسمدة الزراعية والزيوت مجهولة المصدر، خلال حملة رقابية مشتركة بمديرية التموين والتجارة الداخلية ، وذلك في إطار توجيهات حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق ومنافذ تداول السلع، والتصدي لكافة صور الاتجار غير المشروع في السلع المدعمة أو مجهولة المصدر.

وأوضح البيان أن الحملة تمكنت من ضبط سيارة نصف نقل بطريق تنيدة/منفلوط، محملة بكميات من الأسمدة الزراعية والزيوت مجهولة المصدر، حيث أسفرت أعمال التفتيش عن ضبط 3.5 طن من أسمدة اليوريا المهربة، بإجمالي 80 شيكارة، إلى جانب 1.6 طن من زيوت «موبيل» مجهولة المصدر، وذلك بالمخالفة للاشتراطات والضوابط المنظمة لحيازة ونقل وتداول هذه المنتجات.

وأضافت المحافظة أنه تم التحفظ على السيارة والمضبوطات، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، بالتنسيق مع إدارة التموين والتجارة الداخلية.

وأكدت محافظة الوادي الجديد استمرار تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية بمختلف المراكز، لضبط الأسواق، والتأكد من سلامة ومشروعية مصادر السلع والمنتجات، والتصدي لأي ممارسات مخالفة للقانون أو من شأنها الإضرار بحقوق المواطنين.