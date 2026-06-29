شيخ الأزهر يعزي خادم الحرمين الشريفين وولي العهد في ضحايا حادث طائرة أرامكو

تقدم فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص العزاء وصادق المواساة إلى خادم الحرمين الشريفين، جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، وإلى الشعب السعودي، في ضحايا حادث سقوط الطائرة التابعة لشركة أرامكو، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته، وأن يرزق أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يحفظ المملكة العربية والسعودية وأهلها من كل مكروه وسوء، ﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾.

وفي سياق آخر هنأ فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وإلى الشعب المصري العظيم؛ بمناسبة الذكرى الثالثة عشرة لثورة 30 يونيو، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا الغالية، وأن يوفق قادتها إلى مواصلة مسيرة التنمية والاستقرار، في ظل ما يشهده العالم من تحديات وأزمات متعاقبة.

ويدعو الأزهر الشريف أبناء الوطن إلى مواصلة التكاتف والتعاون، وترسيخ قيم التلاحم الوطني، ومضاعفة الجهود، والإخلاص في العمل، والمثابرة في العطاء؛ لتحقيق ما تصبو إليه مصرنا العزيزة من نهضةٍ وتقدُّمٍ وازدهار، بما يعزز مكانتها ويُرسِّخ ريادتها بين الأمم.

والأزهر الشريف، إذ يهنئ الرئيس والشعب المصري بهذه المناسبة الوطنية، فإنه يسأل الله تعالى أن يديم على مصرنا نعمة الأمن والاستقرار، وأن يحفظها من كل سوء ومكروه، وأن يوفق أبناءها إلى كل خير، وأن يحقق لها ولشعبها مزيدًا من التقدم والرخاء والازدهار.



