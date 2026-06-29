فتاوى تشغل الأذهان| هل حنث اليمين حال الحلف على الأبناء له كفارة.. وهل قراءة القرآن بدون تدبر تنقص الأجر.. هل يشترط الطهارة عند قراءة القرآن؟

فتاوى تشغل الأذهان :

هل حنث اليمين حال الحلف على الأبناء له كفارة؟

هل قراءة القرآن بدون تدبر تنقص الأجر؟

هل يشترط الطهارة عند قراءة القرآن

هل يجوز الجمع بين الصلاتين لعذر المرض؟

نشر "صدى البلد" عددا من الفتاوى التي بيّنت دار الإفتاء أحكامها الشرعية، والتي تتعلق بحياة الناس اليومية وتغشل بال عدد كبير من الناس ومن أبرزها ...

هل حنث اليمين حال الحلف على الأبناء له كفارة؟

كشف الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن الحكم الشرعي المتعلق بحلف الآباء على أبنائهم بإنزال عقوبة عند ارتكاب خطأ معين، ثم التراجع عن تنفيذ هذا العقاب، موضحًا الحالات التي تستوجب كفارة اليمين من عدمها.

وأوضح أمين الفتوى، خلال لقاء تلفزيوني، أن الاعتماد على أسلوب التهديد والعقاب المستمر في تربية الأبناء لا يُعد من الأساليب التربوية السليمة، نظرًا لما قد يسببه من آثار نفسية وسلوكية سلبية، من بينها زيادة العناد، والشعور بالتوتر، وضعف الثقة بالنفس لدى الأطفال.

وأشار إلى أن التربية السليمة تقوم على أسس الحوار والتوجيه والاحتواء، وليس على التخويف أو الإكثار من الحلف والوعيد، مؤكدًا أن المنهج النبوي في التعامل مع الأبناء يُعد نموذجًا متكاملًا في الرحمة والرفق.

واستدل بما ورد عن الصحابي أنس بن مالك رضي الله عنه، الذي خدم النبي صلى الله عليه وسلم سنوات طويلة دون أن يُقابل بالتوبيخ أو التعنيف، وهو ما يعكس أسلوبًا تربويًا قائمًا على اللين والصبر وبناء الثقة.

كفارة اليمين

وفيما يتعلق بحكم كفارة اليمين، أوضح أن اليمين إذا كان مقصودًا ومحددًا على فعل معين، ثم لم يلتزم به صاحبه، فإن كفارة اليمين تصبح واجبة شرعًا.

أما إذا صدر الحلف في حالة غضب شديد أفقد الشخص إدراكه أو قصده، فلا يُعتد به ولا تترتب عليه كفارة، لغياب نية الالتزام.

وأضاف أن تكرار الحلف على نفس الفعل لا يُعد أيمانًا متعددة، بل يُحسب يمينًا واحدًا، وتكفي عنه كفارة واحدة في حال الحنث به، بينما إذا كان الحلف على أفعال مختلفة، فإن كل يمين منها يستوجب كفارة مستقلة.

وشدد على أهمية تجنب الإكثار من الحلف، خاصة في سياق تربية الأبناء، داعيًا إلى الاعتماد على الأساليب التربوية الإيجابية التي تقوم على النصح والإقناع وبناء العلاقة السليمة بين الآباء والأبناء.

هل قراءة القرآن بدون تدبر تنقص الأجر؟

أكد الدكتور أحمد ممدوح، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن القرآن الكريم يمثل نورًا وهداية للمسلمين، وتلاوته والتأمل في معانيه من أعظم القربات، مشددًا على ضرورة أن يكون للمسلم ارتباط يومي بكتاب الله، لما يحمله من طمأنينة للنفس وبركة في الحياة.

وأوضح ممدوح، خلال بث مباشر لدار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيس بوك"، أن قراءة القرآن دون تدبر لا تُعد إثمًا في ذاتها، لكنها تُنقص من مقدار الثواب، ولا توازي قراءة من يتأمل في الآيات ويفهم معانيها، مستشهدًا بآيات قرآنية تحث على التدبر والتفكر في كلام الله.

وأشار إلى أن الابتعاد عن القرآن أو ما يُعرف بهجره له آثار سلبية على حياة الإنسان، من بينها الشعور بالضيق والحزن، وفقدان السكينة، إضافة إلى ضعف البركة في الرزق، واضطراب الحالة النفسية والاجتماعية، مؤكدًا أن الالتزام اليومي بقراءة القرآن يعيد التوازن الروحي ويمنح الإنسان قوة في مواجهة تحديات الحياة.

هل يشترط الطهارة عند قراءة القرآن

وفيما يتعلق بحكم الطهارة عند قراءة القرآن، أوضح أمناء الفتوى بدار الإفتاء أن القراءة من المصحف الإلكتروني عبر الهاتف المحمول جائزة دون وضوء، نظرًا لعدم مس المصحف مباشرة، كما يجوز ترديد الآيات عن ظهر قلب في أي وقت.

هل يجوز الجمع بين الصلاتين لعذر المرض؟

وفي السياق أكدت دار الإفتاء، أنه يجوز لصاحب العذر أن يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، وله أن يصلي الظهر والمغرب في آخر وقتهما، والعصر والعشاء في أول وقتهما: جمعًا صوريًّا كما ذهب إليه المالكية.

وذكرت دار الإفتاء أقوال عدد من العلماء ومنهم ما أجازه المالكية للمريض من الجمع الصوري بأن يصلي الأولى في آخر وقتها والثانية في أول الوقت خروجًا من الخلاف في جواز الجمع بالمرض.

يقول العلامة البهوتي في "كشاف القناع" (2/ 5، ط. دار الكتب العلمية): [(يجوز) الجمع (بين الظهر والعصر) في وقت إحداهما، (و) بين (العشاءين في وقت إحداهما للمريض يلحقه بتركه) أي الجمع (مشقة وضعف)؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جمع من غير خوف ولا مطر.

يعد جمع التقديم هو أداء الصلاتين في وقت الأولى، مثل صلاة العصر مع الظهر في وقت الظهر ، بينما جمع التأخير تأخير الأولى لتصلى مع الثانية في وقت الثانية، مثل الظهر مع العصر في وقت العصر.