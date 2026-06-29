قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الكهرباء يشهد مراسم توقيع بروتوكول تعاون لإحلال العدادات التقليدية بأخرى ذكية
4800 حادثة.. زيادة الهجمات الإلكترونية الإيرانية على إسرائيل خلال 2026
الوزراء عن وضع الكهرباء قبل وبعد "30 يونيو": من العجز للتوسع في الطاقة المتجددة
رابط الاستعلام عن نتائج تظلمات وظائف هيئة المجتمعات العمرانية ووزارة النقل 2026
على طريقة الزمالك.. طائرة خاصة تنقل درع الدوري في ختام بطولة تنزانيا غدا| صور
مصر وسويسرا توقعان اتفاقية منحة لدعم إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية
الجبهة الوطنية يهنئ الرئيس والمصريين بذكرى 30 يونيو: أعادت للدولة هويتها وصانت مؤسساتها
علاوات جديدة وحافز 750 جنيها.. تفاصيل زيادة أجور الموظفين بعد إحالتها للجان المختصة
لقطات من تدريبات منتخب مصر استعدادًا لمواجهة أستراليا في كأس العالم.. صور
وزير الأوقاف مهنئا الرئيس السيسي: ذكرى 30 يونيو لحظة فارقة في حماية الدولة
خرق فاضح للقانون الدولي.. قطر تدين الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا
يتاجر في المخدرات.. الداخلية تكشف تفاصيل وفاة لاعب المصارعة المحبوس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الأوقاف: "ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين" موضوع خطبة الجمعة المقبلة

موضوع خطبة الجمعة المقبلة
موضوع خطبة الجمعة المقبلة
عبد الرحمن محمد

حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة المقبلة بجميع مساجد الجمهورية بعنوان "ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين"، وقالت إن الهدف منها هو بيان فضل مصر ومكانتها الخاصة، والتأكيد على أن نعمة الأمن والأمان تُعد الركيزة الأساسية لاستقرار الأوطان وتقدمها ونهضتها.

كما أوضحت الوزارة أن الخطبة ستسلط الضوء على خصوصية مصر عبر التاريخ، وما تتمتع به من مكانة دينية وحضارية، فضلًا عن أهمية الحفاظ على أمنها واستقرارها باعتبارهما مسؤولية مشتركة بين جميع أبناء الوطن.

موضوع خطبة الجمعة الثانية

كما حددت موضوع خطبة الجمعة الثانية بعنوان "التحذير من التطاول على الدين بسب أو شتم في أوقات الغضب والمشاجرات"، حيث أكدت الوزارة ضرورة الالتزام بآداب الإسلام في التعامل، والتحذير من خطورة الإساءة إلى الدين تحت أي ظرف، خاصة في لحظات الغضب.

وشددت وزارة الأوقاف على أهمية ضبط النفس والتحلي بالأخلاق القويمة، وعدم الانسياق وراء الانفعالات التي قد تدفع البعض إلى التلفظ بما لا يليق، مؤكدة أن احترام الدين واجب في كل الأحوال، وأن الكلمة مسؤولية يجب مراعاتها دائمًا.

وزير الأوقاف يهنئ الرئيس السيسي 

قال الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف أن ثورة 30 يونيو  ستظل راسخة في وجدان التاريخ الوطني، لما عكسته من إدراك عميق لدى الشعب المصري، وتماسك مؤسسات الدولة، وقدرة المصريين على الدفاع عن وطنهم والحفاظ على مقدراته.

جاء ذلك خلال برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة مرور ثلاثة عشر عامًا على ثورة 30 يونيو، مؤكدًا أنها شكّلت نقطة تحول حاسمة في مسار الدولة المصرية الحديثة.

وأشار إلى أن مشهد 30 يونيو جسّد وحدة الصف بين أبناء الشعب بمختلف فئاته، حيث تلاقت إرادة المواطنين مع مؤسسات الدولة من أجل صون الهوية الوطنية، ومنع استغلال الدين لتحقيق أهداف سياسية، والتصدي للأفكار المتطرفة والإرهابية، بما حافظ على كيان الدولة ومؤسساتها.

موضوع خطبة الجمعة وزارة الأوقاف خطبة الجمعة التطاول على الدين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المرتبات

2000 جنيه شهرياً مع الـ15% لهؤلاء.. مفاجأة سارة بشأن زيادة المرتبات 2026

الدواجن والبيض

البانيه نزل 100 جنيه.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين بالأسواق

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين

أرشيفية

إيران تعلن استهداف 8 قواعد أمريكية في الكويت والبحرين

اسعار الدواجن اليوم

ارتفاع أسعار الفراخ البيضاء والبيض اليوم الاثنين.. وصلت كام؟

الذهب

اشتري ذهب لو معاك فلوس.. الشعبة توجه رسالة عاجلة ومفاجأة بنهاية 2026

طارق التلمساني

بعد تصدر طارق التلمساني التريند .. 7 أسباب تؤدي إلى فقدان البصر

وزير التربية والتعليم

جدول الثانوية العامة 2026 .. توضيح عاجل من التعليم بشأن الامتحان القادم

ترشيحاتنا

الصين

الصين تدرج 20 كيانًا يابانيًا على قائمة مراقبة الصادرات

أحمد رستم

أحمد رستم: مستعدون لتقديم كافة التسهيلات للقطاع الخاص.. ونستهدف رفع حصته الاستثمارية إلى (٥٩٪) في الخطة الجديدة

جانب من الاجتماع

وزير التخطيط يترأس اجتماع لجنة الاستثمار التابعة لبنك الاستثمار القومي

بالصور

تناول هذا الجزء من المشمش يسبب الوفاة.. اعرف السبب

المشمش
المشمش
المشمش

5 وصفات سريعة بالعجين الجاهز توفر وقتك في المطبخ.. أفكار شهية بمذاق المطاعم

5 وصفات سريعة بالعجين الجاهز توفر وقتك في المطبخ.. أفكار شهية بمذاق المطاعم
5 وصفات سريعة بالعجين الجاهز توفر وقتك في المطبخ.. أفكار شهية بمذاق المطاعم
5 وصفات سريعة بالعجين الجاهز توفر وقتك في المطبخ.. أفكار شهية بمذاق المطاعم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرحلة الأسرية تبنى على الفضل لا العدل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعادة تشكيل العالم.. حين تسقط القواعد ويُعاد توزيع النفوذ بالقوة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر ورسالتها الإنسانية

د. محمد عسكر، إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: الذكاء الاصطناعي بين الثورة التكنولوجية وحدود السيطرة البشرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الانعطاف الكبير وقراءة في خارطة الشرق الأوسط بعد التحول الإيراني

المزيد