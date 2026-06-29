الأوقاف: "ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين" موضوع خطبة الجمعة المقبلة

حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة المقبلة بجميع مساجد الجمهورية بعنوان "ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين"، وقالت إن الهدف منها هو بيان فضل مصر ومكانتها الخاصة، والتأكيد على أن نعمة الأمن والأمان تُعد الركيزة الأساسية لاستقرار الأوطان وتقدمها ونهضتها.

كما أوضحت الوزارة أن الخطبة ستسلط الضوء على خصوصية مصر عبر التاريخ، وما تتمتع به من مكانة دينية وحضارية، فضلًا عن أهمية الحفاظ على أمنها واستقرارها باعتبارهما مسؤولية مشتركة بين جميع أبناء الوطن.

موضوع خطبة الجمعة الثانية

كما حددت موضوع خطبة الجمعة الثانية بعنوان "التحذير من التطاول على الدين بسب أو شتم في أوقات الغضب والمشاجرات"، حيث أكدت الوزارة ضرورة الالتزام بآداب الإسلام في التعامل، والتحذير من خطورة الإساءة إلى الدين تحت أي ظرف، خاصة في لحظات الغضب.

وشددت وزارة الأوقاف على أهمية ضبط النفس والتحلي بالأخلاق القويمة، وعدم الانسياق وراء الانفعالات التي قد تدفع البعض إلى التلفظ بما لا يليق، مؤكدة أن احترام الدين واجب في كل الأحوال، وأن الكلمة مسؤولية يجب مراعاتها دائمًا.

وزير الأوقاف يهنئ الرئيس السيسي

قال الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف أن ثورة 30 يونيو ستظل راسخة في وجدان التاريخ الوطني، لما عكسته من إدراك عميق لدى الشعب المصري، وتماسك مؤسسات الدولة، وقدرة المصريين على الدفاع عن وطنهم والحفاظ على مقدراته.

جاء ذلك خلال برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة مرور ثلاثة عشر عامًا على ثورة 30 يونيو، مؤكدًا أنها شكّلت نقطة تحول حاسمة في مسار الدولة المصرية الحديثة.

وأشار إلى أن مشهد 30 يونيو جسّد وحدة الصف بين أبناء الشعب بمختلف فئاته، حيث تلاقت إرادة المواطنين مع مؤسسات الدولة من أجل صون الهوية الوطنية، ومنع استغلال الدين لتحقيق أهداف سياسية، والتصدي للأفكار المتطرفة والإرهابية، بما حافظ على كيان الدولة ومؤسساتها.