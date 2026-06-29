وزير الأوقاف مهنئا الرئيس السيسي: ذكرى 30 يونيو لحظة فارقة في حماية الدولة

قال الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف أن ثورة 30 يونيو ستظل راسخة في وجدان التاريخ الوطني، لما عكسته من إدراك عميق لدى الشعب المصري، وتماسك مؤسسات الدولة، وقدرة المصريين على الدفاع عن وطنهم والحفاظ على مقدراته.

جاء ذلك خلال برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة مرور ثلاثة عشر عامًا على ثورة 30 يونيو، مؤكدًا أنها شكّلت نقطة تحول حاسمة في مسار الدولة المصرية الحديثة.

وأشار إلى أن مشهد 30 يونيو جسّد وحدة الصف بين أبناء الشعب بمختلف فئاته، حيث تلاقت إرادة المواطنين مع مؤسسات الدولة من أجل صون الهوية الوطنية، ومنع استغلال الدين لتحقيق أهداف سياسية، والتصدي للأفكار المتطرفة والإرهابية، بما حافظ على كيان الدولة ومؤسساتها.

لحظة تاريخية في تلاحم المصريين

وأضاف أن تلاحم المصريين في تلك اللحظة التاريخية أسهم في تقديم نموذج يُحتذى به في التضحية من أجل الوطن، مؤكدًا أن مصر استطاعت، بفضل وعي شعبها وتضحيات أبنائها، أن تواجه تحديات الإرهاب والتطرف، وتخطو نحو مسار تنموي متوازن.

وأكد وزير الأوقاف أن المصريين اختاروا طريق البناء والحياة في إطار الجمهورية الجديدة، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تعكس قدرة الدولة على تجاوز التحديات، وتعزيز العمل المؤسسي، وتبني رؤى مستقبلية قائمة على بناء الإنسان وترسيخ مقومات القوة الشاملة.