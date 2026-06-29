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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

4 توائم في لجنة واحدة بالثانوية الأزهرية بالقليوبية

جانب من الجولة
جانب من الجولة
عبد الرحمن محمد

أجرى الدكتور أحمد الشرقاوي، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، جولة ميدانية موسعة لتفقد سير امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بعدد من اللجان التابعة لمنطقة القليوبية الأزهرية، شملت لجان بنين وفتيات قليوب، ولجان بنين وفتيات طوخ، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لضمان انتظام العملية الامتحانية وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب.

وهدفت الجولة إلى الاطمئنان على تطبيق الضوابط المنظمة للعمل داخل اللجان، والتأكد من توافر سبل الراحة للطلاب والطالبات، بما يساعدهم على أداء الامتحانات في مناخ يسوده الهدوء والانضباط، بعيدًا عن أي معوقات قد تؤثر على تركيزهم.

 أربع شقيقات توأم يؤدين الامتحانات

وخلال تفقده لجنة معهد فتيات قليوب، رصد رئيس قطاع المعاهد الأزهرية حالة استثنائية تمثلت في وجود أربع شقيقات توأم يؤدين الامتحانات داخل اللجنة نفسها، وهن زينب وفاطمة ورقية وسمية أسعد عبد الوهاب، في واقعة لافتة حظيت باهتمام كبير خلال الجولة.

وتوقف الدكتور الشرقاوي للحديث مع الطالبات الأربع، حيث حرص على دعمهن معنويًا، مشددًا على أهمية الاجتهاد والتركيز خلال فترة الامتحانات، كما وعدهن بتكريم خاص في حال تحقيق التفوق والنجاح بنهاية العام الدراسي، موجهًا رسالة تقدير إلى أسرتهن لدورها في رعايتهن ودعمهن للوصول إلى هذه المرحلة التعليمية.

وفي السياق ذاته، أكد رئيس قطاع المعاهد الأزهرية على ضرورة الالتزام الكامل بكافة التعليمات والإجراءات المنظمة لأعمال الامتحانات، مشددًا على أهمية تحقيق الانضباط داخل اللجان، ومنع أي مخالفات قد تخل بسير العملية الامتحانية، مع العمل على تذليل أي عقبات تواجه الطلاب بشكل فوري.

وأشار إلى أن هذه المتابعات تأتي تنفيذًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وبمتابعة الشيخ أيمن عبد الغني، القائم بعمل وكيل الأزهر، لضمان خروج الامتحانات في صورة منظمة تعكس مكانة المؤسسة الأزهرية.

ويبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام بلغ 163,677 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية، منهم 82,366 طالبًا وطالبة بالقسم الأدبي، بواقع 45,633 طالبًا و36,733 طالبة، بينما بلغ عدد طلاب القسم العلمي 81,311 طالبًا وطالبة، منهم 41,468 طالبًا و39,843 طالبة.

ويؤدي الطلاب امتحاناتهم من خلال 581 لجنة رئيسية موزعة على مختلف المحافظات، في إطار خطة تهدف إلى تحقيق الانضباط الكامل داخل اللجان، وضمان سير الامتحانات بشكل منتظم، مع توفير بيئة آمنة وعادلة لجميع الطلاب.

الدكتور أحمد الشرقاوي قطاع المعاهد الأزهرية الثانوية الأزهرية منطقة القليوبية الأزهرية الإمام الأكبر أحمد الطيب

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