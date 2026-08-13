المغرب يحتضن لأول مرة نصف نهائي «PFL أفريقيا» للفنون القتالية المختلطة

يحتضن المغرب، في 10 أكتوبر المقبل، منافسات الدور نصف النهائي لبطولة «PFL أفريقيا» للفنون القتالية المختلطة، في أول حدث للبطولة في شمال القارة الإفريقية.

وأعلن دوري المقاتلين المحترفين «PFL» - في بيان اليوم /الخميس/ - إقامة المنافسات في مجمع محمد الخامس الرياضي بالدار البيضاء، بمشاركة مقاتلين يمثلون 9 دول أفريقية، يتنافسون على بلوغ نهائيات «PFL أفريقيا» المقررة في وقت لاحق من العام الجاري.

ويترقب الجمهور المغربي النزال الرئيسي الذي يخوضه المقاتل المغربي بدر الدين المذكوري على أرضه وأمام جماهيره، بعدما حقق 9 انتصارات خلال مسيرته الاحترافية مقابل 3 هزائم، من بينها 8 انتصارات بالضربة القاضية.

ويواجه المذكوري منافسه السنغالي عبدولاي كان، صاحب 5 انتصارات مقابل هزيمتين، والذي حسم جميع انتصاراته قبل نهاية النزالات، بواقع 4 انتصارات بالضربة القاضية وانتصار واحد بالإخضاع.

وتتضمن البطولة 6 مواجهات في الدور نصف النهائي ضمن أوزان الديك والوسط والخفيف، على أن يتأهل الفائزون إلى نهائيات «PFL أفريقيا».

وفي النزال الرئيسي المشترك، يلتقي الجزائري-الكندي كريم هنيان، الذي يمتلك سجلًا خاليًا من الهزائم بـ7 انتصارات، النيجيري رافائيل أوشيغبو في نصف نهائي وزن الديك، فيما يواجه الليبيري دوايت جوزيف الأنغولي بولي غودوغو في المواجهة الثانية ضمن الوزن ذاته.

وفي وزن الوسط، يلتقي الأنغولي شيدو بوريس إسبيرانسا الجنوب أفريقي بيس نغوفاني، فيما يواجه ريفالدو بيريرا من غينيا بيساو النيجيري ديفيد صامويل.

وتشهد منافسات نصف نهائي الوزن الخفيف مواجهة نيجيرية تجمع باتريك أوشيمي وكورنيل تومسون، فيما يلتقي السنغالي ديمبا سيك حسين الكردي من تشاد.

ويمثل المشاركون في الدور نصف النهائي كلًا من المغرب والجزائر ونيجيريا وأنغولا وجنوب أفريقيا وغينيا بيساو والسنغال وتشاد وليبيريا، في تأكيد على الطابع القاري للبطولة واتساع قاعدة المشاركين فيها.

وقال إلياس شولز، المدير العام لـ«PFL أفريقيا»، إن الدوري يتطلع إلى إقامة فعالياته في مختلف أنحاء القارة، في إطار خططه لتوسيع حضور البطولة الأفريقية.

وتشكل استضافة المغرب لهذه المرحلة محطة جديدة في مسيرة «PFL أفريقيا»، فيما يمنح تصدر بدر «داستان» للنزال الرئيسي الحدث زخمًا جماهيريًا محليًا، مع خوض المقاتل المغربي المواجهة أمام جماهيره في الدار البيضا