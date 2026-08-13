بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع التراجع

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أنهت بورصة الدار البيضاء تداولات جلسة اليوم /الخميس/ على وقع التراجع، إذ انخفض مؤشرها الرئيسي "مازي" بنسبة 0,03% ليستقر عند 18.819,08 نقطة.

كما سجل مؤشر "MASI.20"، الذي يعكس أداء أكبر 20 شركة مدرجة، انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0,01% إلى 1.359,41 نقطة، بينما تراجع مؤشر "MASI.ESG"، الخاص بالشركات ذات أفضل تصنيف في مجال البيئة والمسؤولية الاجتماعية والحكامة، بنسبة 0,18% إلى 1.384,93 نقطة.

في المقابل، ارتفع مؤشر "MASI Mid and Small Cap"، الذي يقيس أداء أسعار الشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة بالبورصة، بنسبة 0,16%، ليستقر عند 1.817,47 نقطة.

وعلى صعيد القطاعات، ارتفعت 10 قطاعات خلال الجلسة، في مقدمتها قطاع الكهرباء بنسبة 4.99%، ثم قطاع المشروبات بنسبة 2.55%.

في المقابل، تراجعت 11 قطاعًا، بقيادة قطاع الصناعة الزراعية بنسبة 2.7%، ويليه قطاع الكيمياء بنسبة 1.34%. وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات خلال الجلسة نحو 217 مليون درهم.

وعلى مستوى القيمة السوقية، بلغت الرسملة الإجمالية للبورصة نحو 1.105 تريليون درهم.