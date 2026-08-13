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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع التراجع

بورصة الدار البيضاء
بورصة الدار البيضاء
أ ش أ

 أنهت بورصة الدار البيضاء تداولات جلسة اليوم /الخميس/ على وقع التراجع، إذ انخفض مؤشرها الرئيسي "مازي" بنسبة 0,03% ليستقر عند 18.819,08 نقطة.

كما سجل مؤشر "MASI.20"، الذي يعكس أداء أكبر 20 شركة مدرجة، انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0,01% إلى 1.359,41 نقطة، بينما تراجع مؤشر "MASI.ESG"، الخاص بالشركات ذات أفضل تصنيف في مجال البيئة والمسؤولية الاجتماعية والحكامة، بنسبة 0,18% إلى 1.384,93 نقطة.

في المقابل، ارتفع مؤشر "MASI Mid and Small Cap"، الذي يقيس أداء أسعار الشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة بالبورصة، بنسبة 0,16%، ليستقر عند 1.817,47 نقطة.

وعلى صعيد القطاعات، ارتفعت 10 قطاعات خلال الجلسة، في مقدمتها قطاع الكهرباء بنسبة 4.99%، ثم قطاع المشروبات بنسبة 2.55%.

في المقابل، تراجعت 11 قطاعًا، بقيادة قطاع الصناعة الزراعية بنسبة 2.7%، ويليه قطاع الكيمياء بنسبة 1.34%. وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات خلال الجلسة نحو 217 مليون درهم.

وعلى مستوى القيمة السوقية، بلغت الرسملة الإجمالية للبورصة نحو 1.105 تريليون درهم.

بورصة الدار البيضاء وقع التراجع انخفض مؤشرها

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