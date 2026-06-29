قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بحد أدنى 225 درجة.. اعتماد تنسيق الثانوي العام والفني بالقاهرة
الدولار يواصل التراجع.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك
لاعب منتخب أستراليا: الفراعنة حطموا حلمنا في أولمبياد طوكيو ونسعى للثأر
مفتي الجمهورية: الدين الإسلامي لا يتعارض مع الهوية الوطنية
أحد أعلام دولة التلاوة.. الأوقاف تحيي ذكرى وفاة القارئ الشيخ محمد عطية حسب
الرعاية الصحية تنشر بحثين من مستشفيات الهيئة بـ بورسعيد في أكبر مؤتمر عالمي للجهاز الهضمي
الهلال الأحمر يطلق قافلة «زاد العزة» الـ 223 لدعم أهالى غزة
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 10 فلسطينيين من مدن الضفة الغربية
جيش الاحتلال يوسع انتشاره في وسط قطاع غزة بإزاحة الخط الأصفر
الصحة: اكتشاف نحو 40 ألف حالة إصابة بسرطان الثدي
الفراخ نزلت تانى.. أسعار الدواجن والبيض اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الأوقاف تعقد 27 ندوة علمية كبرى بعنوان: "خطورة اليأس وفقدان الثقة في النفس والمجتمع"

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
عبد الرحمن محمد

تعقد وزارة الأوقاف 27 ندوة علمية كبرى بمختلف محافظات الجمهورية، تحت عنوان: "خطورة اليأس وفقدان الثقة في النفس والمجتمع"، وذلك في إطار خطتها الدعوية والعلمية الهادفة إلى ترسيخ الفكر الوسطي المستنير، وتعزيز الوعي، ومواجهة جميع صور التطرف الفكري والانحراف السلوكي، والإسهام في بناء الشخصية المصرية الوطنية.

وتتناول الندوات بيان خطورة اليأس والقنوط وفقدان الثقة في النفس والمجتمع، وآثارها السلبية على الفرد والأسرة والمجتمع، مع التأكيد على أن الإسلام يدعو إلى الأمل، وحسن الظن بالله تعالى، والعمل الجاد، والثقة بالنفس، والإيجابية في مواجهة التحديات، بما يسهم في بناء الإنسان، وتعزيز تماسك المجتمع.

وتأتي هذه الندوات ضمن البرامج العلمية والتثقيفية التي تنفذها وزارة الأوقاف في مختلف محافظات الجمهورية؛ لنشر الفكر الوسطي، وتصحيح المفاهيم، وترسيخ منظومة القيم والأخلاق، وبناء وعي رشيد يسهم في دعم جهود الدولة في التنمية، وترسيخ قيم الانتماء والمسؤولية.

وتؤكد وزارة الأوقاف استمرارها في تنفيذ برامجها الدعوية والتوعوية؛ انطلاقًا من رسالتها في بناء الإنسان، وتعزيز الأمن الفكري، وترسيخ ثقافة الأمل والإيجابية، بما يسهم في إعداد مواطن واعٍ، قادر على المشاركة الفاعلة في خدمة وطنه ومجتمعه.

وفي سياق آخر  نشرت وزارة الأوقاف عبر منصتها الإلكترونية الرسمية تقريرا مفصلا حول وضع المساجد في مصر إبان حكم جماعة الإ خوان المسلمين وكيف تحولت من منابر للدعوة الى منابر للصراع السياسي. 

ففي أعقاب عام ٢٠١١م، تحولت المساجد المصرية من بيوتٍ للعبادة إلى منابر للصراع السياسي، في ذروة استراتيجية إخوانية ممنهجة نظرت إليها كمؤسسات بديلة للتعبئة وحشد التأييد، وقد أفضى هذا التوظيف الممنهج إلى تحويل المسجد إلى أداة نفوذ وتغلغل اجتماعي.

 تأصيل الفكرة في فكر حسن البنا

لم يكن استغلال الإخوان للمساجد ممارسة عابرة، بل جاء ضمن تصور أيديولوجي متكامل أسسه مؤسس الجماعة حسن البنا، فقد جعل من المساجد منطلقًا للدعوة والتجنيد وجمع التبرعات، وهو ما أكدته دراسة نقدية نشرت في "مجلة الدراسات العربية" (جامعة المنيا، كلية دار العلوم، العدد ٥٠، المجلد ٢، يونيو ٢٠٢٤م، الصفحات ٢٠٧-٢٤٨)، حيث أوضحت الدراسة أن الجماعة طورت هذا الاستغلال عبر الزمن ليمتد إلى دول عربية وأوروبية، مع بيان الدوافع الكامنة وراءه، والتي تمثلت في السعي لتعزيز النفوذ الحزبي، وتحقيق مكاسب سياسية من خلال التحريض وإثارة الثورات، بالإضافة إلى جمع الأموال تحت شعارات دينية.

وقد رصد الباحثون أن الجماعة نظرت مبكرًا للمساجد باعتبارها (مؤسسات بديلة) يمكن من خلالها إدارة المجال العام، حيث جرى توظيفها كمنصات لنشر خطاب سياسي مغلف بالدين، وتحويل خطب الجمعة إلى أدوات فرز واستقطاب داخل المجتمع، وتكشف هذه الرؤية عن محاولة ممنهجة لاحتكار الفضاء الديني، عبر تقسيم المجتمع إلى فئتين: "نحن" كجماعة تمتلك الحقيقة، و "هم" كمجتمع غافل أو سلطة فاقدة للشرعية.

الأوقاف 27 ندوة علمية فقدان الثقة خطورة اليأس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المرتبات

2000 جنيه شهرياً مع الـ15% لهؤلاء.. مفاجأة سارة بشأن زيادة المرتبات 2026

الدواجن والبيض

البانيه نزل 100 جنيه.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين بالأسواق

الشرطي الأمريكي

بالجلباب وبياكل ممبار وحمام وملوخية.. الشرطي الأمريكي إيرك هادسون يستمتع بالأكلات الشعبية

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين

أرشيفية

إيران تعلن استهداف 8 قواعد أمريكية في الكويت والبحرين

اسعار الدواجن اليوم

ارتفاع أسعار الفراخ البيضاء والبيض اليوم الاثنين.. وصلت كام؟

وزير التربية والتعليم

جدول الثانوية العامة 2026 .. توضيح عاجل من التعليم بشأن الامتحان القادم

الذهب

اشتري ذهب لو معاك فلوس.. الشعبة توجه رسالة عاجلة ومفاجأة بنهاية 2026

ترشيحاتنا

عبد المنعم الجمل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر

عمال مصر: 30 يونيو أعادت للدولة توازنها ورسخت مسيرة البناء والتنمية

رئيس مجلس الشيوخ

أعظم صور التلاحم.. رئيس مجلس الشيوخ يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 30 يونيو

لجنة اختيار المتقدمين للوظائف القيادية المحلية

انتهاء مقابلة 161 من المتقدمين لاختيار 23 قيادة جديدة بالتنمية المحلية والبيئة

بالصور

5 وصفات سريعة بالعجين الجاهز توفر وقتك في المطبخ.. أفكار شهية بمذاق المطاعم

5 وصفات سريعة بالعجين الجاهز توفر وقتك في المطبخ.. أفكار شهية بمذاق المطاعم
5 وصفات سريعة بالعجين الجاهز توفر وقتك في المطبخ.. أفكار شهية بمذاق المطاعم
5 وصفات سريعة بالعجين الجاهز توفر وقتك في المطبخ.. أفكار شهية بمذاق المطاعم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرحلة الأسرية تبنى على الفضل لا العدل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعادة تشكيل العالم.. حين تسقط القواعد ويُعاد توزيع النفوذ بالقوة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر ورسالتها الإنسانية

د. محمد عسكر، إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: الذكاء الاصطناعي بين الثورة التكنولوجية وحدود السيطرة البشرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الانعطاف الكبير وقراءة في خارطة الشرق الأوسط بعد التحول الإيراني

المزيد