820 ألف نشاط قرآني في عام.. الأوقاف تكشف حصادا غير مسبوق لخدمة القرآن الكريم وحفظته

كشفت وزارة الأوقاف عن حصاد أنشطتها القرآنية خلال الفترة من الأول من يوليو 2025 وحتى الثلاثين من يونيو 2026، مؤكدة مواصلة جهودها المكثفة في خدمة القرآن الكريم ونشر علومه ورعاية حفظته، من خلال التوسع في المقارئ القرآنية ومكاتب التحفيظ ومجالس الإقراء ومراكز التلاوة، إلى جانب تنظيم المسابقات القرآنية المحلية والدولية وبرامج تصحيح القراءة، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة الرامية إلى بناء الوعي الديني الرشيد وترسيخ قيم الوسطية والاعتدال.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي الأنشطة القرآنية التي تم تنفيذها على مستوى الجمهورية خلال العام بلغ 820 ألفًا و959 نشاطًا متنوعًا، في رقم يعكس حجم الجهود المبذولة لنشر الثقافة القرآنية وتعزيز الارتباط بكتاب الله بين مختلف فئات المجتمع.

أكثر من 306 آلاف مقرأة قرآنية

وأشارت الوزارة إلى أن المقارئ القرآنية استحوذت على النصيب الأكبر من الأنشطة المنفذة، حيث تم عقد 306 آلاف و824 مقرأة قرآنية تنوعت بين مقارئ الأئمة والأعضاء والجمهور والمقارئ النموذجية ومقارئ القراءات المتخصصة.

وشملت هذه الأنشطة تنفيذ 23 ألفًا و1 مقرأة للأئمة من خلال 451 مقرأة أسبوعية، و45 ألفًا و441 مقرأة للأعضاء عبر 891 مقرأة أسبوعية، إلى جانب 185 ألفًا و588 مقرأة للجمهور من خلال 3569 مقرأة أسبوعية منتشرة بمختلف المحافظات.

كما نفذت الوزارة 1508 مقارئ نموذجية من خلال 29 مقرأة متخصصة، و2915 مقرأة للقراءات القرآنية للأئمة عبر 55 مقرأة متخصصة، فضلًا عن 260 مقرأة للسيدات، و9724 مقرأة للواعظات، و29183 مقرأة فجر بعدد من المساجد الكبرى على مستوى الجمهورية.

وفي إطار الاهتمام بقراءة القرآن في المناسبات الدينية، تم عقد 52 مقرأة خاصة بسورة الكهف في مسجد مصر، إلى جانب تنفيذ 9152 قراءة لسورة الكهف قبيل صلاة الجمعة خلال العام.

جلسات الإقراء والتلاوة وتصحيح القراءة تتجاوز 188 ألف نشاط

وفي مجال الإقراء وتعليم أحكام التلاوة، أوضحت الوزارة أن إجمالي الأنشطة المنفذة بلغ 188 ألفًا و861 نشاطًا، تضمنت عقد 936 مجلس إقراء على كبار القراء من خلال 18 مجلسًا أسبوعيًا، إضافة إلى 624 مجلسًا بمراكز تلاوة القرآن الكريم وتعليم أحكام التلاوة عبر 12 مركزًا متخصصًا.

كما شهد برنامج «صحح قراءتك» إقبالًا واسعًا، حيث تم تنفيذ 187 ألفًا و301 جلسة داخل 1193 مسجدًا على مستوى الجمهورية، بهدف تصحيح التلاوة وتعليم أحكام التجويد للمشاركين.

وفي مجال تحفيظ القرآن الكريم، بلغ عدد حلقات التحفيظ التي تم عقدها خلال العام 325 ألفًا و274 حلقة، منها 33 ألف حلقة من خلال 132 مكتب تحفيظ على درجة، و282 ألفًا و914 حلقة عبر 1802 مكتب تحفيظ بالمكافأة، بالإضافة إلى 9360 حلقة تحفيظ إلكترونية عن بُعد ضمن برنامج التحفيظ الرقمي الذي أطلقته الوزارة.

كما شهد العام تنظيم 76 أمسية ابتهالية في عدد من المحافظات، بهدف نشر فن الابتهال الديني وإحياء التراث الإنشادي المصري.

مسابقات قرآنية محلية ودولية بمشاركة آلاف المتسابقين

وأكدت وزارة الأوقاف أن العام شهد تنظيم عدد كبير من المسابقات القرآنية التي استقطبت آلاف المتسابقين من داخل مصر وخارجها.

ففي المسابقة العالمية الثانية والثلاثين للقرآن الكريم لعام 1447هـ/2025م، تقدم 2720 متسابقًا إلى التصفيات الأولية بالمديريات الإقليمية، وتأهل 716 متسابقًا إلى التصفيات التحريرية المركزية، ثم 224 متسابقًا إلى الاختبارات الشفوية المركزية، وصولًا إلى 72 متسابقًا في المرحلة النهائية.

كما وجهت الوزارة الدعوات إلى 104 دول للمشاركة في المسابقة العالمية، فيما بلغت قيمة الجوائز المالية المخصصة للفائزين 13 مليونًا و850 ألف جنيه.

وفي مسابقة «دولة التلاوة» التي نظمتها الوزارة بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تأهل 304 متسابقين إلى المرحلة الثانية، ثم 64 متسابقًا إلى التصفيات النهائية، و32 متسابقًا إلى المرحلة الختامية، قبل اختيار ثلاثة فائزين في فروع التجويد والترتيل وجائزة الجمهور.

وشارك 320 متسابقًا في مسابقة التحفيظ عن بُعد، فاز منهم 50 متسابقًا ومتسابقة، كما شارك 463 متسابقًا في مسابقة مراكز التلاوة وفاز 87 منهم، بينما شهدت المسابقة المحلية للقرآن الكريم مشاركة 996 متسابقًا ومتسابقة، انتهت بفوز 61 مشاركًا.

كما اعتمدت الوزارة 698 إمامًا لإحياء صلاة التهجد خلال شهر رمضان المبارك لعام 1447هـ.

إنجازات نوعية وتوسع في العمل القرآني

وشهد العام تنفيذ عدد من المبادرات النوعية التي استهدفت تطوير منظومة العمل القرآني، من أبرزها إنشاء مقرأة متخصصة للقراءات القرآنية للأئمة، وتنظيم المسابقة القرآنية والابتهالية لمحافظات القاهرة الكبرى بالتعاون مع مؤسسة محمد جلال الخيرية بمدينة الشروق.

كما انتهت الوزارة من تنظيم مسابقة «مجالس النور» للواعظات الحاصلات على إجازات في القرآن الكريم، إضافة إلى مسابقة التهجد لشهر رمضان، والنسخة الرابعة من المسابقة القرآنية الكبرى بين طلاب مراكز إعداد محفظي القرآن الكريم للعام الدراسي 2025-2026.

وواصلت الوزارة عقد اختبارات المقارئ القرآنية، والاختبارات التحريرية للمسابقة العالمية الثالثة والثلاثين للقرآن الكريم، إلى جانب مسابقة المحكمات في المسابقات القرآنية الدولية، كما تم اعتماد الفائزين في «دولة التلاوة» قراءً لسورة الكهف بالمساجد الكبرى وأعضاء بالمقارئ النموذجية.

وشملت الجهود كذلك ترشيح عدد من المتسابقين للمشاركة في مسابقات القرآن الكريم الدولية التي أقيمت في تركيا والأردن والسعودية والمغرب.

كما أشرفت الوزارة خلال شهر رمضان 1447هـ على عشرات المسابقات القرآنية التي نُظمت بالتعاون مع مؤسسات تعليمية ومجتمعية وجهات حكومية في عدد كبير من المحافظات، من بينها القاهرة والجيزة والإسكندرية والسويس ودمياط ومطروح وأسيوط والمنيا والبحر الأحمر وجنوب سيناء وشمال سيناء وبورسعيد، بالإضافة إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وأكدت وزارة الأوقاف أن هذه النتائج تعكس حجم الاهتمام الذي توليه الدولة المصرية لخدمة القرآن الكريم ورعاية حفظته، وتوسيع دوائر التلاوة والتحفيظ والإقراء، بما يسهم في بناء أجيال واعية تتمسك بالقيم الدينية والوطنية والإنسانية السمحة.