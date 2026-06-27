قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الذهب يواصل التراجع .. وعيار 24 يفقد نحو 143 جنيهاً
غدا 15 محرم موعد غسل الكعبة المشرفة بأفخر أنواع البخور والطيب
قرب حدود تشاد.. الجيش السوداني والقوات المشتركة يسيطرون على مدينة كلبس
بعد ظهور هبة مجدي الجديد.. أخصائي صحة نفسية يحذر من كلمات تؤذي مريض السرطان فوق حالته
مصر تعزي قطر في وفاة مواطن بالعمليات العسكرية بالمنطقة
كأس العالم .. البرازيل يقلب الطاولة على اليابان في الوقت القاتل ويتأهل لدور الـ16
أول تعليق من الشباب والرياضة على مصرع سباح بني عبيد غرقا
الفراعنة يسبقون الجميع.. مفاجأة عربية في كأس العالم
منزل متنقل كامل التجهيزات للبيع .. بسعر يتخطى مليون دولار | صور
الاستقرار والإصلاحات الاقتصادية يدفعان الاستثمارات النرويجية للتوسع في السوق المصري
اعتماد هبوط الدراويش رسميا .. اتحاد الكرة يخطر الإسماعيلي بقرعة القسم الثاني
أبو العينين: الحوافز الضريبية شجعت الصناعات الصغيرة والمتوسطة على الانضمام للاقتصاد الرسمي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

820 ألف نشاط قرآني في عام.. الأوقاف تكشف حصادا غير مسبوق لخدمة القرآن الكريم وحفظته

احدى حلقات التحفيظ ضمن الانشطة الصيفية للأطفال
احدى حلقات التحفيظ ضمن الانشطة الصيفية للأطفال
عبد الرحمن محمد

كشفت وزارة الأوقاف عن حصاد أنشطتها القرآنية خلال الفترة من الأول من يوليو 2025 وحتى الثلاثين من يونيو 2026، مؤكدة مواصلة جهودها المكثفة في خدمة القرآن الكريم ونشر علومه ورعاية حفظته، من خلال التوسع في المقارئ القرآنية ومكاتب التحفيظ ومجالس الإقراء ومراكز التلاوة، إلى جانب تنظيم المسابقات القرآنية المحلية والدولية وبرامج تصحيح القراءة، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة الرامية إلى بناء الوعي الديني الرشيد وترسيخ قيم الوسطية والاعتدال.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي الأنشطة القرآنية التي تم تنفيذها على مستوى الجمهورية خلال العام بلغ 820 ألفًا و959 نشاطًا متنوعًا، في رقم يعكس حجم الجهود المبذولة لنشر الثقافة القرآنية وتعزيز الارتباط بكتاب الله بين مختلف فئات المجتمع.

أكثر من 306 آلاف مقرأة قرآنية

وأشارت الوزارة إلى أن المقارئ القرآنية استحوذت على النصيب الأكبر من الأنشطة المنفذة، حيث تم عقد 306 آلاف و824 مقرأة قرآنية تنوعت بين مقارئ الأئمة والأعضاء والجمهور والمقارئ النموذجية ومقارئ القراءات المتخصصة.

وشملت هذه الأنشطة تنفيذ 23 ألفًا و1 مقرأة للأئمة من خلال 451 مقرأة أسبوعية، و45 ألفًا و441 مقرأة للأعضاء عبر 891 مقرأة أسبوعية، إلى جانب 185 ألفًا و588 مقرأة للجمهور من خلال 3569 مقرأة أسبوعية منتشرة بمختلف المحافظات.

كما نفذت الوزارة 1508 مقارئ نموذجية من خلال 29 مقرأة متخصصة، و2915 مقرأة للقراءات القرآنية للأئمة عبر 55 مقرأة متخصصة، فضلًا عن 260 مقرأة للسيدات، و9724 مقرأة للواعظات، و29183 مقرأة فجر بعدد من المساجد الكبرى على مستوى الجمهورية.

وفي إطار الاهتمام بقراءة القرآن في المناسبات الدينية، تم عقد 52 مقرأة خاصة بسورة الكهف في مسجد مصر، إلى جانب تنفيذ 9152 قراءة لسورة الكهف قبيل صلاة الجمعة خلال العام.

جلسات الإقراء والتلاوة وتصحيح القراءة تتجاوز 188 ألف نشاط

وفي مجال الإقراء وتعليم أحكام التلاوة، أوضحت الوزارة أن إجمالي الأنشطة المنفذة بلغ 188 ألفًا و861 نشاطًا، تضمنت عقد 936 مجلس إقراء على كبار القراء من خلال 18 مجلسًا أسبوعيًا، إضافة إلى 624 مجلسًا بمراكز تلاوة القرآن الكريم وتعليم أحكام التلاوة عبر 12 مركزًا متخصصًا.

كما شهد برنامج «صحح قراءتك» إقبالًا واسعًا، حيث تم تنفيذ 187 ألفًا و301 جلسة داخل 1193 مسجدًا على مستوى الجمهورية، بهدف تصحيح التلاوة وتعليم أحكام التجويد للمشاركين.

وفي مجال تحفيظ القرآن الكريم، بلغ عدد حلقات التحفيظ التي تم عقدها خلال العام 325 ألفًا و274 حلقة، منها 33 ألف حلقة من خلال 132 مكتب تحفيظ على درجة، و282 ألفًا و914 حلقة عبر 1802 مكتب تحفيظ بالمكافأة، بالإضافة إلى 9360 حلقة تحفيظ إلكترونية عن بُعد ضمن برنامج التحفيظ الرقمي الذي أطلقته الوزارة.

كما شهد العام تنظيم 76 أمسية ابتهالية في عدد من المحافظات، بهدف نشر فن الابتهال الديني وإحياء التراث الإنشادي المصري.

مسابقات قرآنية محلية ودولية بمشاركة آلاف المتسابقين

وأكدت وزارة الأوقاف أن العام شهد تنظيم عدد كبير من المسابقات القرآنية التي استقطبت آلاف المتسابقين من داخل مصر وخارجها.

ففي المسابقة العالمية الثانية والثلاثين للقرآن الكريم لعام 1447هـ/2025م، تقدم 2720 متسابقًا إلى التصفيات الأولية بالمديريات الإقليمية، وتأهل 716 متسابقًا إلى التصفيات التحريرية المركزية، ثم 224 متسابقًا إلى الاختبارات الشفوية المركزية، وصولًا إلى 72 متسابقًا في المرحلة النهائية.

كما وجهت الوزارة الدعوات إلى 104 دول للمشاركة في المسابقة العالمية، فيما بلغت قيمة الجوائز المالية المخصصة للفائزين 13 مليونًا و850 ألف جنيه.

وفي مسابقة «دولة التلاوة» التي نظمتها الوزارة بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تأهل 304 متسابقين إلى المرحلة الثانية، ثم 64 متسابقًا إلى التصفيات النهائية، و32 متسابقًا إلى المرحلة الختامية، قبل اختيار ثلاثة فائزين في فروع التجويد والترتيل وجائزة الجمهور.

وشارك 320 متسابقًا في مسابقة التحفيظ عن بُعد، فاز منهم 50 متسابقًا ومتسابقة، كما شارك 463 متسابقًا في مسابقة مراكز التلاوة وفاز 87 منهم، بينما شهدت المسابقة المحلية للقرآن الكريم مشاركة 996 متسابقًا ومتسابقة، انتهت بفوز 61 مشاركًا.

كما اعتمدت الوزارة 698 إمامًا لإحياء صلاة التهجد خلال شهر رمضان المبارك لعام 1447هـ.

إنجازات نوعية وتوسع في العمل القرآني

وشهد العام تنفيذ عدد من المبادرات النوعية التي استهدفت تطوير منظومة العمل القرآني، من أبرزها إنشاء مقرأة متخصصة للقراءات القرآنية للأئمة، وتنظيم المسابقة القرآنية والابتهالية لمحافظات القاهرة الكبرى بالتعاون مع مؤسسة محمد جلال الخيرية بمدينة الشروق.

كما انتهت الوزارة من تنظيم مسابقة «مجالس النور» للواعظات الحاصلات على إجازات في القرآن الكريم، إضافة إلى مسابقة التهجد لشهر رمضان، والنسخة الرابعة من المسابقة القرآنية الكبرى بين طلاب مراكز إعداد محفظي القرآن الكريم للعام الدراسي 2025-2026.

وواصلت الوزارة عقد اختبارات المقارئ القرآنية، والاختبارات التحريرية للمسابقة العالمية الثالثة والثلاثين للقرآن الكريم، إلى جانب مسابقة المحكمات في المسابقات القرآنية الدولية، كما تم اعتماد الفائزين في «دولة التلاوة» قراءً لسورة الكهف بالمساجد الكبرى وأعضاء بالمقارئ النموذجية.

وشملت الجهود كذلك ترشيح عدد من المتسابقين للمشاركة في مسابقات القرآن الكريم الدولية التي أقيمت في تركيا والأردن والسعودية والمغرب.

كما أشرفت الوزارة خلال شهر رمضان 1447هـ على عشرات المسابقات القرآنية التي نُظمت بالتعاون مع مؤسسات تعليمية ومجتمعية وجهات حكومية في عدد كبير من المحافظات، من بينها القاهرة والجيزة والإسكندرية والسويس ودمياط ومطروح وأسيوط والمنيا والبحر الأحمر وجنوب سيناء وشمال سيناء وبورسعيد، بالإضافة إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وأكدت وزارة الأوقاف أن هذه النتائج تعكس حجم الاهتمام الذي توليه الدولة المصرية لخدمة القرآن الكريم ورعاية حفظته، وتوسيع دوائر التلاوة والتحفيظ والإقراء، بما يسهم في بناء أجيال واعية تتمسك بالقيم الدينية والوطنية والإنسانية السمحة.

وزارة الأوقاف القرآن الكريم تحفيظ القرآن المقارئ القرآنية دولة التلاوة المسابقة العالمية للقرآن الكريم أهل القرآن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المستشار هشام بدوي ، رئيس مجلس النواب

مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون الضريبة على الدخل

هبة مجدي

مصدر مقرب يكشف حقيقة إصابة هبة مجدي بالسرطان |خاص

الخبز

حقيقة تطبيق الدعم النقدي بداية من يوليو.. ورفع سعر الخبز لـ 150 قرشًا

الفراخ

الفراخ نزلت تانى.. أسعار الدواجن والبيض اليوم

المنشور

يتاجر في المخدرات.. الداخلية تكشف تفاصيل وفاة لاعب المصارعة المحبوس

تعرف على مرض هبة مجدي.. 10 علامات صامتة لا تتجاهلها

تعرف على مرض هبة مجدي.. 10 علامات صامتة لا تتجاهلها

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2026

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2026 .. جدول الأجور الجديدة

تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب اليوم الاثنين

خسارة فادحة لـ الجنيه الذهب خلال أسبوع

ترشيحاتنا

الفنانة ماجدة منير

ماجدة منير لـ«صدى البلد»: «لحظة واحدة» عودتي للمسرح بعد 15 عامًا.. وأحب التمثيل حتى آخر يوم في عمري | حوار

سارة بركة

سارة بركة: مسلسل علي كلاي كان بوابة مروري إلى الجمهور المصري والعربي

مي عز الدين

مي عز الدين تدعم هبة مجدي في أزمتها الصحية

بالصور

أشرف زكي وأحمد صفوت يقدمان واجب العزاء في المنتج غزال الشال

احمد صفوت واشرف زكي
احمد صفوت واشرف زكي
احمد صفوت واشرف زكي

بعد ظهور هبة مجدي الجديد.. أخصائي صحة نفسية يحذر من كلمات تؤذي مريض السرطان فوق حالته

بعد ظهور هبة مجدي الأخير.. أخصائي صحة نفسية يحذر من كلمات قد تؤذي مريض السرطان أكثر من المرض
بعد ظهور هبة مجدي الأخير.. أخصائي صحة نفسية يحذر من كلمات قد تؤذي مريض السرطان أكثر من المرض
بعد ظهور هبة مجدي الأخير.. أخصائي صحة نفسية يحذر من كلمات قد تؤذي مريض السرطان أكثر من المرض

أخطاء عند شحن الهاتف تقلل عمر البطارية

أخطاء عند شحن الهاتف تقلل عمر البطارية
أخطاء عند شحن الهاتف تقلل عمر البطارية
أخطاء عند شحن الهاتف تقلل عمر البطارية

نسرين طافش بين الفن والحياة الخاصة.. محطات أثارت الجدل وانفصال متكرر | تقرير

نسرين طافش
نسرين طافش
نسرين طافش

فيديو

الفريق ياسر الطودي

قائد قوات الدفاع الجوي: لدينا أحدث الإمكانيات والأنظمة لحماية سماء مصر

الإعلامية سهير شلبي

انهيار سهير شلبي أثناء تشييع جنازة شقيقها.. والعزاء غدا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: عندما تنطق الأرقام .. 30 يونيو.. أنقذت الهوية وأعادت بناء الدولة المصرية

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: هل تحكمنا الخوارزميات أكثر مما نفهمها؟

د. وليد فاروق مدير مرصد الذهب

د. وليد فاروق يكتب: كيف غيّرت أسعار الفائدة والدولار قواعد سوق الذهب عالميًا ؟

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: دردشة على القهوة.. حكاية 10 سنين غيرت شكل مصر

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرحلة الأسرية تبنى على الفضل لا العدل

المزيد