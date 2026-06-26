واعظات الأوقاف يواصلن رسالتهن بـ 26 قافلة دعوية ضمن مبادرة صحح مفاهيمك

واصلت وزارة الأوقاف تعزيز الدور الدعوي والتوعوي للواعظات؛ من خلال تنفيذ خطة علمية وميدانية، تستهدف ترسيخ الوعي الرشيد، وتصحيح المفاهيم.

وأطلقت الوزارة، اليوم الجمعة، 26 قافلة دعوية للواعظات بجميع المديريات الإقليمية، عدا مديرية أوقاف السويس، وذلك ضمن مبادرة (صحح مفاهيمك)، تحت عنوان: "التشكيك والحيرة ونشر روح التشاؤم في كل شيء"، وسبقت القوافل “مقرأة قرآنية للواعظات”.

وتأتي هذه القوافل، في إطار استراتيجية وزارة الأوقاف الهادفة إلى بناء الوعي الديني والفكري، وتعزيز منظومة القيم والأخلاق، ومواجهة الفكر المتطرف بجميع صوره، سواء التطرف العنيف أو التطرف اللاديني المتمثل في تراجع القيم والأخلاق، بما يسهم في بناء الشخصية المصرية الواعية وترسيخ الانتماء الوطني.

تصحيح المفاهيم المغلوطة

وتهدف اللقاءات الدعوية إلى تصحيح المفاهيم المغلوطة، وبيان مخاطر نشر الشكوك والحيرة وروح التشاؤم، وما يترتب عليها من آثار سلبية تمس الفرد والأسرة والمجتمع، مع التأكيد على قيم اليقين والأمل والعمل وحسن التوكل على الله، بما يعزز قدرة المجتمع على مواجهة التحديات الفكرية والثقافية بروح إيجابية ووعي مستنير.

وأكدت وزارة الأوقاف، استمرارها في تنفيذ برامجها الدعوية والتثقيفية المتنوعة؛ انطلاقًا من رسالتها في نشر الفكر الوسطي المستنير، وبناء الإنسان، وترسيخ القيم التي تدعم استقرار المجتمع وتسهم في صناعة الوعي.