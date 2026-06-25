وزير الأوقاف يستقبل أمين عام مجمع البحوث الإسلامية لبحث التعاون المشترك

استقبل الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، اليوم بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، الدكتور محمد الجندي - أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين وزارة الأوقاف ومجمع البحوث الإسلامية في المجالات الدعوية والعلمية والفكرية.

نشر الفكر الوسطي المستنير

وأكد وزير الأوقاف خلال اللقاء أهمية تكامل الجهود بين أركان المؤسسة الدينية الوطنية في نشر الفكر الوسطي المستنير، وبناء الوعي الرشيد، ومواجهة الأفكار المتطرفة، بما يسهم في ترسيخ القيم الأخلاقية والإنسانية وخدمة قضايا المجتمع، مشيدًا بالدور العلمي والدعوي الذي يضطلع به مجمع البحوث الإسلامية في نشر صحيح الدين وخدمة قضايا الأمة.

من جانبه، أعرب أمين عام مجمع البحوث الإسلامية عن تقديره لجهود وزارة الأوقاف في تجديد الخطاب الديني وتأهيل الأئمة والواعظات، مؤكدًا أن التعاون بين المؤسسات الدينية يمثل ركيزة أساسية في دعم الوعي المجتمعي وتعزيز قيم الانتماء والمحافظة على الهوية الوطنية.

وشهد اللقاء التأكيد على استمرار التنسيق والتعاون بين الجانبين في تنفيذ البرامج والأنشطة المشتركة، بما يخدم الرسالة الدعوية والعلمية، ويدعم جهود نشر الفكر الوسطي وترسيخ الوعي المجتمعي.