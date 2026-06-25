وزير الأوقاف السابق: رفع أعلام المثليين في مباراة مصر يتنافى مع الخصوصية الدينية

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف السابق، إن الإصرار على رفع أعلام المثليين خلال مبارة مصر وإيران يتنافى مع احترام الخصوصية الدينية والثقافية للدولتين وجميع الدول الرافضة للمثلية وينحرف بالرياضة عن شعارها بأنها أخلاق وقيم نبيلة.

فيفا يؤكد عدم وجود احتفالات ملونة

من ناحية أخرى، كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قرر عدم الارتباط بالمبادرة التي أطلقها منظمو مدينة سياتل الأمريكية بشأن مواجهة منتخب مصر وإيران في كأس العالم 2026، والتي تم وصفها إعلاميًا بـ"مباراة الفخر".

وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن منظمي المباراة في مدينة سياتل أطلقوا هذا الوصف على اللقاء المرتقب، إلا أن "فيفا" حرص على توضيح موقفه سريعًا، مؤكدًا أن هذه المبادرة لا تمثل الاتحاد الدولي لكرة القدم ولا تعبر عن موقفه الرسمي.

وأضافت "ليكيب" أن المباراة لن تشهد أي احتفالات أو فعاليات رسمية داخل ملعب سياتل مرتبطة بهذا الشعار أو المبادرة، بعدما رفض الاتحاد الدولي ربط اللقاء بأي أنشطة خارج الإطار التنظيمي الرسمي للبطولة.

موعد مباراة مصر وإيران

ويستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره الإيراني فجر السبت في تمام السادسة صباحًا بتوقيت القاهرة، على ملعب مدينة سياتل، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات دور المجموعات في كأس العالم 2026.

وتحظى المباراة بأهمية كبيرة للمنتخبين، حيث يسعى كل طرف لحسم بطاقة التأهل إلى الدور التالي، بعدما دخلت حسابات المجموعة السابعة مراحلها الحاسمة.

