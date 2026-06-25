وزير الأوقاف : نرحب بكل صور التعاون العلمي والدعوي مع إقليم كردستان

استقبل الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف ، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، الدكتور بشتيوان صادق عبد الله - وزير الأوقاف والشئون الدينية بإقليم كردستان العراق، والوفد المرافق له، لبحث سبل تعزيز التعاون العلمي والدعوي والثقافي بين الجانبين، وتبادل الخبرات في مجالات إعداد الأئمة، ونشر الفكر الرشيد، وترجمة الإصدارات العلمية.

مقابلة وزير الأوقاف بنظيره لشئون الدينية بإقليم كردستان العراق

وفي مستهل اللقاء، رحب وزير الأوقاف بضيفه الكريم والوفد المرافق له، معربًا عن بالغ سعادته بهذه الزيارة التي تأتي امتدادًا للعلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط مصر بالعراق الشقيق وإقليم كردستان، مؤكدًا أن هذه الروابط الراسخة تمثل أساسًا قويًّا لبناء مزيد من الشراكات العلمية والدعوية والثقافية. كما أشار إلى اعتزازه بما يجمعه من صلات علمية وإنسانية بعدد من كبار علماء الإقليم، وإلى تقديره العميق للمدارس والحجرات العلمية الكردية التي أسهمت عبر التاريخ في تخريج علماء كبار ونشر العلم والمعرفة.

وأكد الوزير أن وزارة الأوقاف المصرية حريصة على توسيع مجالات التعاون مع إقليم كردستان، موضحًا أن المرحلة المقبلة ستشهد خطوات عملية تشمل تبادل المشاركة في المؤتمرات والفعاليات العلمية، وتبادل الخبرات على صعيد إعداد مقيمي الشعائر وإعداد خطب الجمعة، وترجمة الكتب والإصدارات العلمية، فضلًا عن تبادل الخبرات في مجالات التدريب والتأهيل الدعوي؛ وذلك عبر إدارات الوزارة والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، فضلاً عن انتظام الدعوة إلى علماء الإقليم للمشاركة في ملتقى الفكر الإسلامي الدولي الذي تنظمه الوزارة بمسجد سيدنا الحسين (رضي الله عنه).

كما أعلن وزير الأوقاف إطلاق برنامج عاجل لاستضافة عشرة من الأئمة والخطباء والعاملين بهيئة الأوقاف في إقليم كردستان؛ للاستفادة من البرامج التدريبية التي تنظمها الوزارة في أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين، بما يسهم في دعم الخطاب الديني الرشيد وتبادل الخبرات بين الجانبين.

من جانبه، أعرب الدكتور بشتيوان صادق عبد الله عن شكره وتقديره لحفاوة الاستقبال، مؤكدًا أن مصر تمثل بالنسبة لشعب كردستان والعراق البلد الثاني، وأنها تحظى بمكانة كبيرة في وجدان الشعب الكردي لما لها من دور تاريخي وحضاري بارز في المنطقة.

وأشار الوزير الكردي إلى عمق العلاقات التاريخية بين مصر والشعب الكردي، مستعرضًا عددًا من المحطات التاريخية التي تعكس متانة هذه الروابط، ومؤكدًا حرص وزارة الأوقاف والشئون الدينية بإقليم كردستان على الاستفادة من الخبرات المصرية الرائدة في مجالات الدعوة، وتأهيل الأئمة، وإدارة المؤسسات الدينية، ونشر قيم الاعتدال والتعايش.

كما استعرض ما يشهده الإقليم من نهضة علمية ودعوية، موضحًا أنه يضم أكثر من ستة آلاف مسجد وجامع ومعهد ومؤسسة دينية، إلى جانب كليات شرعية ومشروعات تعليمية كبرى، من بينها إنشاء أكبر جامع في المنطقة، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على ترسيخ ثقافة التعايش وقبول الآخر في مجتمع يحتضن مختلف المكونات الدينية والقومية.

حضر اللقاء من وزارة الأوقاف المصرية الدكتور السيد عبد الباري - رئيس القطاع الديني، والدكتور عبد الله حسن - مساعد الوزير لشئون المتابعة، والشيخ محمود أبو العزائم - مساعد وزير الأوقاف لشئون التدريب والمراكز الثقافية ومراكز تحفيظ القرآن الكريم، والشيخ محمد رجب خليفة - رئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة، والأستاذ رفيق القاضي - رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والدكتور أسامة رسلان - المتحدث الرسمي لوزارة الأوقاف.

كما حضر اللقاء من جانب وزارة الأوقاف والشئون الدينية بإقليم كردستان العراق: زيندين مولود خضر، وكيل الوزارة، وديار عز الدين كريم، مستشار الوزارة، وعباس صالح عبد العزيز، مدير عام التفتيش بالوزارة، وإبراهيم محمد طاهر، معاون المدير العام، وكوران محمد كريم، مدير مكتب الوزير، محمد يحيى عزيز - ممثل وزارة الأوقاف والشئون الدينية في القاهرة.

وفي ختام اللقاء اتفق الجانبان على تشكيل فريق عمل مشترك للتعجيل بتنفيذ الأفكار المقترحة للتعاون، كما تبادل الجانبان الدروع والهدايا التذكارية؛ حيث أهدى الدكتور أسامة الأزهري ضيفه الكريم درعَ وزارة الأوقاف ونسخةً من "مصحف مصر" وعددًا من الإصدارات العلمية، فيما أهدى الوزير الضيف كتابًا بعنوان "مهد التعايش" عن إقليم كردستان، ولوحة فنية تجسد قلعة أربيل التاريخية، تأكيدًا لعمق العلاقات الأخوية بين الجانبين وحرصهما على تعزيز التعاون العلمي والدعوي والثقافي المشترك.