قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحرك دبلوماسي جديد.. أمريكا تقترح قمة مع إيران في قطر لاحتواء أزمة مضيق هرمز
اليأس تحول إلى معجزة.. أسرة تستعيد ابنها من ذوي الهمم بعد فراق 16 عاما
البانيه نزل 100 جنيه.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين بالأسواق
من الحفر إلى الترميم.. كيف يضمن القانون حماية الآثار المكتشفة؟
باكستان.. مصرع 29 من عناصر داعش في عملية عسكرية على الحدود مع أفغانستان
رئيس العاصمة الجديدة: ممنوع توجه أي شخص لا يحمل تذكرة إلى الفان زون
لاعب منتخب أستراليا يستحضر ذكريات طوكيو: مواجهة مصر تحمل طابع الثأر
حجز شقق سكن لكل المصريين 9.. موعد الطرح والأوراق المطلوبة وأماكن الوحدات
سوريا.. قصف إسرائيلي على ريف درعا ونزوح محدود من القرى المجاورة
مفاجأة للمزارعين.. توجيهات جديدة للجمعيات بشأن صرف الأسمدة
مراجعة الأسعار وتشديد الرقابة.. ارتفاع أسعار الإنترنت على مائدة النواب غدا
منتخب مصر يبدأ الاستعداد لمواجهة أستراليا في كأس العالم 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

سنة مهجورة توقظ قلبك وتهيئك للخشوع في صلاة الفجر.. احذر الغفلة عنها

الصلاة
الصلاة

يغفل الكثيرون عن سُنة مهجورة توقظ القلب وتهيئ المسلم للخشوع في صلاة الفجر، حيث أخبرنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن الإكثار من النوافل سبب لمحبة الله تعالى؛ روى الإمام البخاري في "صحيحه" عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّ اللهَ قَالَ:.. وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ».

سُنة مهجورة توقظ قلبك وتهيئك للخشوع في صلاة الفجر

صلاة الفجر في وقتها وفي جماعة لها فضل وثواب عظيمين وتطرح البركة في الرزق، فهى أثقل صلاتين على المنافقين وهما العشاء والفجر، صلاة الفجر تجعلك في ذمة الله طول اليوم، والكثير يريد الاستيقاظ لصلاة الفجر ولكن يغلبه النوم أو يكون ساهرًا طوال الليل وهناك من يستيقظ ليتوضأ وينتظر الفجر ثم تذهب عيناه فى النوم، إلا أن هناك أمرًا واحدًا للاستيقاظ لصلاة الفجر بدون أن تضبط المنبه.

وقد رغَّب رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم في المحافظة على اثنتي عشرة ركعة التي هي السنن الراتبة التابعة للصلوات المفروضة، وهي: أربع ركعات قبل صلاة الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد صلاة المغرب، وركعتان بعد صلاة العشاء، وركعتان قبل صلاة الفجر، وبيَّن أن في المحافظة عليها أجرًا عظيمًا؛ فقد روى الإمام الترمذي في "سننه" عن أم المؤمنين أم حبيبة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ صَلَّى فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ: أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمغرب، وَرَكْعَتَيْنِ بعد الْعشَاء، وَرَكْعَتَيْنِ قبل صَلَاة الْفَجْرِ»، وفي رواية الإمام مسلم أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يُصَلِّي للهِ كُلَّ يَوْمٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً تَطَوُّعًا غَيْرَ فَرِيضَةٍ إِلَّا بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ -أَوْ إِلَّا بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ-».

قال العلامة الشيرازي الحنفي في "المفاتيح في شرح المصابيح" (3/ 137، ط. دار النوادر): [مثال المؤدي للفرائض والنوافل جميعًا كمن عليه دينٌ لأحد، فإذا أدَّى دينَه موفرًا كاملًا عن غير مطلٍ يحبُّه، ولو أدَّى دينه وزادَ عليه شيئًا من ماله غيرَ ما وجب عليه، لا شكَّ أن آخِذَ الدين أشدُّ حبًّا له بأخذ الدين والشيءِ الزائد من أخذ الدين، فكذلك مَنْ أدَّى فرائضَ الله تعالى يحبُّه الله، ومن أدَّى الفرائضَ والنوافلَ يزيدُ حبُّ الله له، فبقدرِ ما زاد من النوافل يزيدُ حبُّ الله له، حتى صار عبدًا مُخلصًا مُرْضِيًا لله تعالى] اهـ.

وقد خصَّ سيدنا رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم بعضَ هذه الرواتب بالتأكيد والترغيب، كنافلة الفجر؛ روى الإمام مسلم في "صحيحه" عن السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا»، وفي شرحه لهذا الحديث قال العلامة المباركفوري في "تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي" (2/ 388، ط. دار الكتب العلمية): [قَوْلُهُ «رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا» أَيْ مِنْ مَتَاعِ الدُّنْيَا، قَالَهُ النَّوَوِيُّ، وَقَالَ الطِّيبِيُّ: إِنْ حَمَلَ الدُّنْيَا عَلَى أَعْرَاضِهَا وَزَهْرَتِهَا فَالْخَيْرُ إِمَّا مُجْرًى عَلَى زَعْمِ مَنْ يَرَى فِيهَا خَيْرًا أَوْ يَكُونُ مِنْ باب: ﴿أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا﴾ [مريم: 73]، وَإِنْ حُمِلَ عَلَى الْإِنْفَاقِ فِي سَبِيلِ اللهِ فَتَكُونُ هَاتَانِ الرَّكْعَتَانِ أَكْثَرَ ثَوَابًا مِنْهَا، وَقَالَ الشاه ولي الله الدهلوي في حجة الله الْبَالِغَةِ: إِنَّمَا كَانَتَا خَيْرًا مِنْهَا؛ لِأَنَّ الدُّنْيَا فَانِيَةٌ وَنَعِيمُهَا لَا يَخْلُو عَنْ كَدَرِ النَّصَبِ وَالتَّعَبِ، وَثَوَابُهُمَا بَاقٍ غَيْرُ كَدِرٍ] اهـ.

وكان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحرص على أن يصلي أربعًا قبل الظهر، فإذا لم يصليهنّ قبل الظهر صلاهن بعدها؛ روى الإمام الترمذي في "سننه" عن السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وآله وسلم كَانَ إِذَا لَمْ يُصَلِّ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ صَلاَّهُنَّ بَعْدَهُ"، وفي رواية ابن ماجه أنها قالت: "كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم إِذَا فَاتَتْهُ الأَرْبَعُ قَبْلَ الظُّهْرِ صَلَّاهَا بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ"؛ قال العلامة الشوكاني في "نيل الأوطار" (3/ 32، ط. دار الحديث): [الحديثان يدلّان على مشروعية المحافظة على السنن التي قبل الفرائض، وعلى امتداد وقتها إلى آخر وقت الفريضة؛ وذلك لأنها لو كانت أوقاتها تخرج بفعل الفرائض لكان فعلها بعدها قضاء وكانت مُقدَّمةً على فِعل سنة الظهر] اهـ.

كما أن محافظة المسلم على الرواتب القبلية للصلاة يوقظ قلبه ويهيئه للخشوع في الفريضة، ومحافظته على الرواتب البعدية للصلاة يَجْبُر ما وقع فيها من النقص والخلل.

صلاة الفجر كيفية المواظبة على صلاة الفجر اداء صلاة الفجر فى وقتها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المعاشات

بعد قرار الرئيس السيسي بشأن المعاشات.. من يحصل على 2500 جنيه زيادة؟

مجلس النواب

تشريعية النواب تعلن مفاجأة للموظفين المفصولين بسبب المخدرات.. فيديو

أسعار البنزين اليوم الأحد

أسعار البنزين والسولار اليوم الأحد.. أنبوبة البوتاجاز بكام؟

زيادة المرتبات

2000 جنيه شهرياً مع الـ15% لهؤلاء.. مفاجأة سارة بشأن زيادة المرتبات 2026

محمد صلاح

طلب عاجل من محمد صلاح لهيثم حسن في جلسة خاصة بمعسكر منتخب مصر.. تعرف عليه

الطلاب

وفاة 3 طلاب بالشرقية وبورسعيد بالثانوية العامة والإعدادية| تفاصيل

الليثيوم والنيكل.. هل تمتلك مصر كنزا جديددا يعيد رسم خريطة الاقتصاد؟| تفاصيل

نفط المستقبل.. مصر تستكشف كنزا جديدا يعيد تشكيل خريطة الاقتصاد| تفاصيل

الشرطي الأمريكي

بالجلباب وبياكل ممبار وحمام وملوخية.. الشرطي الأمريكي إيرك هادسون يستمتع بالأكلات الشعبية

ترشيحاتنا

صاحب ورشة سيارات وشقيقه لتعـ ذيب طفـ ل

اتهموه بالسرقة.. القبض على صاحب ورشة سيارات وشقيقه لتعـ ذيب طفـ ل في المنوفية

المتهم

بسبب كشاف نور .. القبض على سائق سيارة نقل بالبحيرة

المصنع

قبل بيعها للمواطنين.. ضبط 7 أطنان زيت طعام مجهول المصدر داخل مصنع بالشرقية

بالصور

جدل حول الحالة الصحية لطارق التلمساني بعد تداول أنباء عن إصابته بالعمى | تقرير

طارق التلمساني
طارق التلمساني
طارق التلمساني

محطات بين الخطوبة والانفصال.. تفاصيل انتهاء علاقة كورتني كوكس وجوني ماكدايد | تقرير

كورتني كوكس وجوني ماكدايد
كورتني كوكس وجوني ماكدايد
كورتني كوكس وجوني ماكدايد

فيديو

ايمان عبد اللطيف

قلبها وقف.. تفاصيل وفاة طالبة بلجنة امتحان بالشرقية

ايمان عبد اللطيف

جامعة الأزهر تنعي ممرضة بالحسين الجامعي

ايمان عبد اللطيف

تغطية خاصة لـ صدى البلد | رسالة وزير الداخلية في ذكرى 30 يونيو

ايمان عبد اللطيف

تغطية رياضية| نادي خليجي يقترب من ضم تريزيجيه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرحلة الأسرية تبنى على الفضل لا العدل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعادة تشكيل العالم.. حين تسقط القواعد ويُعاد توزيع النفوذ بالقوة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر ورسالتها الإنسانية

د. محمد عسكر، إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: الذكاء الاصطناعي بين الثورة التكنولوجية وحدود السيطرة البشرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الانعطاف الكبير وقراءة في خارطة الشرق الأوسط بعد التحول الإيراني

المزيد