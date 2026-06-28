حكماء المسلمين: تجدد الهجمات الإيرانية ضد البحرين والكويت يمثل تهديدا لاستقرار المنطقة

أدان مجلس حكماء المسلمين، برئاسة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بشدة تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت مملكة البحرين ودولة الكويت بالصواريخ والطائرات المسيَّرة.

مجلس حكماء المسلمين يدين بشدة تجدد الهجمات الإيرانية على البحرين والكويت

وأكد مجلس حكماء المسلمين رفضه القاطع لمثل هذه الهجمات العدوانية، التي تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولسيادة مملكة البحرين ودولة الكويت، وتهديدًا لأمن المنطقة واستقرارها.

وجدد مجلس حكماء المسلمين، دعوته إلى ضرورة احترام سيادة الدول، والالتزام بمبادئ حسن الجوار، ووقف كل الممارسات التي من شأنها تهديد الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

وأكد مجلس حكماء المسلمين دعمه الكامل لمملكة البحرين ودولة الكويت، لكل ما تتخذانه من إجراءات للحفاظ على سيادتهما وأمنهما وسلامة أراضيهما.