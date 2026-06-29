5 جنيه مقابل الوضوء.. الأوقاف توضح حقيقة فيديو مسجد القبة الخضراء| خاص

حسمت وزارة الأوقاف الجدل المثار عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مقطع فيديو متداول يزعم فرض رسوم مالية مقابل الوضوء داخل أحد المساجد بمنطقة حدائق القبة.

وقال الدكتور سيد عبد الباري، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، لـ “ صدى البلد ” إن المسجد المشار إليه في الفيديو لا يتبع الوزارة، موضحًا أنه تابع لهيئة الطرق والكباري، ولا توجد به دورات مياه من الأساس.

وأضاف أن دورات المياه المتداولة في الفيديو تقع في نطاق منطقة خدمية مستقلة، تعمل بنظام مقابل الخدمة، ولا تمت بأي صلة لوزارة الأوقاف أو المساجد التابعة لها.

وأكد عبد الباري أنه لا يوجد في سجلات الوزارة مسجد يحمل اسم «القبة الخضراء» في المنطقة المذكورة، مشددًا على أن ما تم تداوله جاء نتيجة معلومات غير دقيقة تم ترويجها دون تحقق.

المساجد التابعة لوزارة الأوقاف

وأوضح أن الخدمات التي تقدم داخل المساجد التابعة لوزارة الأوقاف، بما في ذلك دورات المياه وأماكن الوضوء، متاحة للمواطنين دون أي مقابل، التزامًا برسالة المساجد ودورها المجتمعي.

وأشار رئيس القطاع الديني إلى أن الوزارة تتابع ما يتم نشره عبر المنصات المختلفة، وتحرص على سرعة توضيح الحقائق، داعيًا المواطنين إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات.

كما لفت إلى أن وزارة الأوقاف خصصت عدة قنوات لتلقي شكاوى المواطنين، من بينها منصاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب رقم واتساب مخصص لتلقي البلاغات المتعلقة بالمساجد والعمل على فحصها والتعامل معها بشكل فوري.