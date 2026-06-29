طفرة في إدارة الموارد البشرية بالأوقاف.. تعيينات وترقيات بالآلاف وتحول رقمي شامل خلال عام

واصلت الإدارة العامة لعمليات الموارد البشرية بوزارة الأوقاف، التابعة للإدارة المركزية للموارد البشرية، تحقيق إنجازات ملحوظة خلال العام المالي 2025/2026، وذلك برعاية الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف.

وشهدت الفترة من 1 يوليو 2025 حتى 30 يونيو 2026 تنفيذ خطة متكاملة لتحديث نظم العمل، ودعم التحول الرقمي، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للعاملين بديوان عام الوزارة والمديريات الإقليمية، حيث سجلت الإدارة معدلات أداء مرتفعة في ملفات التوظيف والترقيات وقواعد البيانات والسجلات الوظيفية.

وفي مجال التوظيف، أصدرت الإدارة نحو 70 قرار تعيين شملت 550 موظفًا، إلى جانب 430 قرار نقل استفاد منها 700 موظف، و40 قرار ندب، و28 قرارًا تنفيذًا لأحكام قضائية شملت 340 موظفًا، فضلًا عن 220 قرارًا لإلغاء الندب أو النقل، و30 قرارًا للعمل بنظام جزء من الوقت. كما انتهت من أرشفة عقود المسابقات بالكامل، مع الالتزام بالأرشفة اليومية للوثائق.

واستكملت الإدارة إجراءات التعاقد الخاصة بالدفعة الثانية من مسابقة 2023 «دفعة الإمام محمد عبده»، حيث بلغ عدد المتعاقدين 571 إمامًا و878 عاملًا، مع إرسال قاعدة بياناتهم إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، كما جرى تجديد التعاقد لهم للعام الثاني اعتبارًا من يونيو 2026. كذلك تم تجديد التعاقد مع 273 إمامًا من دفعة الإمام الشعراوي و858 عاملًا، مع استمرار التنسيق بشأن إجراءات التعيين.

وفيما يتعلق بحركة التنقلات السنوية، قامت الإدارة بفحص 3544 طلبًا عبر المنصة الإلكترونية، وأسفرت النتائج عن تنفيذ 2443 عملية نقل وندب، بما يعكس كفاءة إدارة الموارد البشرية في تلبية احتياجات العاملين.

ترقية 8500 موظف

وعلى صعيد الترقيات، أصدرت الإدارة 28 قرار ترقية استفاد منها 8500 موظف، إلى جانب منح علاوات دورية وتشجيعية لآلاف العاملين، وإصدار 80 قرارًا لحافز التميز العلمي، وقرارات متعددة لضم مدد الخدمة العسكرية وتنفيذ الأحكام القضائية.

كما واصلت الإدارة تحديث بيانات الترقيات بشكل دوري، وانتهت من أرشفة 4200 ملف، مع حصر أكثر من 24 ألف موظف مستحق للترقية بنهاية يونيو 2026.

وفي قطاع السجلات، تم إعداد 1200 ملف معاش، وإصدار 1500 بيان حالة وشهادات خبرة، فضلًا عن إعداد بيانات وظيفية للعاملين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة، إلى جانب مراجعة ملفات التسويات والتأشير على قرارات الترقيات والعلاوات والإجازات.

وفي إطار التحول الرقمي، عملت الإدارة على تطوير قواعد البيانات للعاملين، بما يشمل ملفات العاملين بالمديريات، ونسبة 5% لذوي الإعاقة، وتحديث الملفات الوظيفية على منظومة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، فضلًا عن متابعة مؤشرات الأداء إلكترونيًا.

كما شمل التطوير تحديث بيانات 7837 موظفًا حصلوا على مؤهلات علمية أعلى أثناء الخدمة، وإجراء اختبارات لبدل التميز العلمي استفاد منها 7915 موظفًا، مع اعتماد بدل صعود المنبر لعدد من شاغلي الوظائف الدينية.

وفي جانب خدمة العاملين، تعاملت الإدارة مع مئات الشكاوى الواردة من مختلف المنظومات، إلى جانب الرد على دعاوى قضائية مرتبطة بمسابقات التعاقد، بما يعكس سرعة الاستجابة وتحسين جودة الخدمات.

وحققت الإدارة أعلى نسبة أرشفة على مستوى الوزارة خلال عام 2025، بعد أرشفة أكثر من 14 ألف ملف، إلى جانب تصدرها معدلات استخدام البرامج التشاركية، وهو ما يعكس نجاحها في دعم التحول الرقمي وتعزيز كفاءة الأداء، بما يتماشى مع استراتيجية وزارة الأوقاف في تطوير منظومة الموارد البشرية.