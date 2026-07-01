قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
العراق يهز أركان الفساد.. من هي النائبة هند العباسي وقصة الأموال والذهب المضبوطين؟
محافظ الجيزة يتابع أداء حي إمبابة ويوجه بتكثيف حملات إزالة الإشغالات والتصدي للبناء المخالف
العفو الدولية: قوات الدعم السريع ارتكبت جرائم ضد الإنسانية وتطهيرا عرقيا
صيفنا بهجة.. إقبال كثيف على اللقاء التثقيفي للطفل بالمسجد الأحمدي بطنطا
1.2مليار دولار.. ترامب يحقق مكاسب طائلة من العملات المشفرة
أبواب رزق للشباب.. العمل: 3068 فرصة عمل جديدة.. اعرف الراتب والتفاصيل
ليبيا ومصر تبحثان في القاهرة تعزيز التعاون والتنسيق المشترك
مبدولي يلتقي رئيس مجموعة موانئ دبي العالمية لبحث زيادة الاستثمارات
النيابة تحقق مع المتهمين بسرقة 350 ألف جنيه من شقة زوجة رئيس الوزراء الأسبق عاطف عبيد
يوليو 2026.. خطوات الاستعلام وموعد صرف معاشات تكافل وكرامة
الذهب عند أدنى مستوياته في 7 أشهر مع تنامي توقعات تشديد السياسة النقدية الأمريكية
توقيع 3 عقود لتقديم خدمات التخزين والتداول باقتصادية قناة السويس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

صيفنا بهجة.. إقبال كثيف على اللقاء التثقيفي للطفل بالمسجد الأحمدي بطنطا

"صيفنا بهجة".. إقبال كثيف على اللقاء التثقيفي للطفل بالمسجد الأحمدي بطنطا
"صيفنا بهجة".. إقبال كثيف على اللقاء التثقيفي للطفل بالمسجد الأحمدي بطنطا
عبد الرحمن محمد

شهد المسجد الأحمدي بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، إقبالًا كبيرًا من الأطفال والنشء وأسرهم على اللقاء التربوي والتثقيفي الذي نظمه المجلس ضمن فعاليات برنامج «صيفنا بهجة» برعاية الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وتحت إشراف الدكتور أحمد نبوي - الأمين العام للمجلس.

ويهدف اللقاء إلى تعزيز الوعي الديني، وغرس القيم التربوية في نفوس الأجيال الصاعدة بأسلوب ميسر وجذاب، مع ترسيخ ارتباط الأطفال بالمساجد، وتشجيعهم على العبادة وطلب العلم؛ بما يسهم في بناء شخصيتهم وتنشئتهم تنشئة دينية صحيحة.

أسئلة ثقافية ودينية

وتضمن اللقاء عددًا من الأنشطة التربوية والثقافية المتنوعة، حيث أدارت الدكتورة هدى حميد - مدير عام التحرير والنشر بالمجلس، ومسئول ملف الطفل بوزارة الأوقاف - فقرة تفاعلية متميزة، شملت طرح أسئلة ثقافية ودينية، وتوزيع هدايا رمزية على الأطفال المشاركين، كما قدمت تعريفًا مبسطًا بدور المجلس وأنشطته في خدمة المجتمع ونشر الفكر الرشيد.

واستهلت الإعلامية إيمان السعيد - كبير مقدمي البرامج بالهيئة الوطنية للإعلام، الفعالية بفقرة تفاعلية حول يوم عاشوراء، شهدت مشاركة واسعة من الأطفال، تناولت خلالها سبب تسمية هذا اليوم وفضل صيامه.

كما استشهدت بقول الله تعالى: ﴿قَالَ كَلَّا ۖ إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ﴾ [الشعراء: 62]، موضحةً ما تحمله الآية الكريمة من معاني التوكل على الله، والثقة به، واليقين بنصره، في سياق الحديث عن الدروس المستفادة من الهجرة النبوية ويوم عاشوراء.

ومن جانبها، قدمت الواعظة مُنى أحمد حوارًا توعويًّا تفاعليًّا تناول الهجرة النبوية، وشهر الله المحرم، ويوم عاشوراء، مستعرضةً أبرز الدروس المستفادة منها، ومؤكدةً أهمية التعاون، وحسن الأخذ بالأسباب، والاعتماد على الله تعالى، مستلهمةً ذلك من تعاون الصحابة مع سيدنا رسول الله في الهجرة.

وأضفى تنوع فقرات اللقاء أجواءً من البهجة والسرور، حيث تضمن تلاوة عطرة للقرآن الكريم، وفقرات إنشادية، وقصائد شعرية، واختُتم بعرض تربوي تفاعلي للعرائس قدمته الفنانة رحمة محجوب، الذي استقطب اهتمام الأطفال ونال إعجابهم.

وحضر اللقاء كلٌّ من: الشيخ محمد عبد الغني عبد الصمد - مدير عام الدعوة بمديرية أوقاف الغربية، والشيخ هشام محمد الخضرجي - مسئول الإرشاد الديني بالمديرية وإمام وخطيب المسجد الأحمدي، والشيخ إبراهيم علي شبل، إمام وخطيب المسجد الأحمدي، إلى جانب عدد من واعظات وزارة الأوقاف بمديرية أوقاف الغربية.

واختُتمت الفعالية بالتقاط الصور التذكارية في أجواء سادتها البهجة والسرور، فيما أعرب أولياء الأمور عن تقديرهم لجهود وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية في تنظيم هذه المبادرات الهادفة، مؤكدين أهمية استمرارها خلال الإجازة الصيفية؛ للإسهام في بناء وعي الأبناء، واستثمار أوقاتهم فيما ينفعهم في دينهم ودنياهم.

وزير الأوقاف وزارة الأوقاف المسجد الأحمدي طنطا الأطفال النشاط الصيفي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

إلى أين يتجه المعدن الأصفر؟.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم

النائبة العراقية هند العباسي

كنز من الذهب وملايين الدولارات.. مُداهمة منزل نائبة عراقية يكشف «مغارة علي بابا»

فرج عامر

مهاجم فلسطيني هداف .. فرج عامر يفجّر مفاجأة لجمهور الأهلي

عداد

عداد الكهرباء هيتشال .. احذر التلاعب بتلك الإجراءات

الدولار

سعر الدولار اليوم الأربعاء 1-7-2026 في بنك مصر والبنك الأهلي

الدولار

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم 1 يوليو 2026

العميد محمد عصام

وفاة رئيس مباحث مديرية أمن دمياط إثر أزمة قلبية مُفاجئة أثناء أداء عمله

هيثم حسن

خشية المخاطرة بـ محمد صلاح .. حسام حسن يدرس الدفع بـ «هيثم حسن»

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي يكرم اللواء محمد الشربيني.. قصة بطل استشهد في حريق منشأة ناصر

تكريم رئاسي.. اللواء محمد الشربيني قصة بطل استشهد في حريق منشأة ناصر

محافظ بني سويف

محافظ بني سويف يفتتح قسم الأشعة بالوحدة الصحية بقرية بني عدي خلال زيارته لمركز ناصر

ضبط مصنع بدون ترخيص

حملات رقابية مكثفة في المنيا.. ضبط مصنع مشروبات بدون ترخيص.. والتحفظ على 11 طن سوبر فوسفات مجهول المصدر

بالصور

فستان لافت.. ريا أبي راشد تخطف الأنظار بظهورها

ريا أبي راشد
ريا أبي راشد
ريا أبي راشد

سيارة شيفروليه الجديدة.. قصر متنقل على عجلات بسعر يتخطى المليون دولار| صور

شيفروليه سيلفرادو
شيفروليه سيلفرادو
شيفروليه سيلفرادو

تحت شعار تبرعك حياة.. صحة الشرقية تعلن تجميع 1163 كيس دم

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

مدبولي يشهد تسليم 50 مركزا تكنولوجيا متنقلا لتطوير خدمات الشهر العقاري

مدبولي يشهد تسليم 50 مركزا تكنولوجيا متنقلا لوزارة العدل لتطوير خدمات الشهر العقاري والتوثيق
مدبولي يشهد تسليم 50 مركزا تكنولوجيا متنقلا لوزارة العدل لتطوير خدمات الشهر العقاري والتوثيق
مدبولي يشهد تسليم 50 مركزا تكنولوجيا متنقلا لوزارة العدل لتطوير خدمات الشهر العقاري والتوثيق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود عشيش

محمود عشيش يكتب: ذكرى 30 يونيو.. حكاية وطن وإرادة شعب

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: من صخب الشارع إلى صمت الغرفة.. بطل جديد للسينما المصرية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شروخٌ في مِرآة الطفولة

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: وكأنه موت ديجيتال

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب : الاحتفاء بـ 13 عاما على ثورة 30 يونيو المجيدة

المزيد