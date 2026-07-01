"صيفنا بهجة".. إقبال كثيف على اللقاء التثقيفي للطفل بالمسجد الأحمدي بطنطا

شهد المسجد الأحمدي بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، إقبالًا كبيرًا من الأطفال والنشء وأسرهم على اللقاء التربوي والتثقيفي الذي نظمه المجلس ضمن فعاليات برنامج «صيفنا بهجة» برعاية الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وتحت إشراف الدكتور أحمد نبوي - الأمين العام للمجلس.

ويهدف اللقاء إلى تعزيز الوعي الديني، وغرس القيم التربوية في نفوس الأجيال الصاعدة بأسلوب ميسر وجذاب، مع ترسيخ ارتباط الأطفال بالمساجد، وتشجيعهم على العبادة وطلب العلم؛ بما يسهم في بناء شخصيتهم وتنشئتهم تنشئة دينية صحيحة.

أسئلة ثقافية ودينية

وتضمن اللقاء عددًا من الأنشطة التربوية والثقافية المتنوعة، حيث أدارت الدكتورة هدى حميد - مدير عام التحرير والنشر بالمجلس، ومسئول ملف الطفل بوزارة الأوقاف - فقرة تفاعلية متميزة، شملت طرح أسئلة ثقافية ودينية، وتوزيع هدايا رمزية على الأطفال المشاركين، كما قدمت تعريفًا مبسطًا بدور المجلس وأنشطته في خدمة المجتمع ونشر الفكر الرشيد.

واستهلت الإعلامية إيمان السعيد - كبير مقدمي البرامج بالهيئة الوطنية للإعلام، الفعالية بفقرة تفاعلية حول يوم عاشوراء، شهدت مشاركة واسعة من الأطفال، تناولت خلالها سبب تسمية هذا اليوم وفضل صيامه.

كما استشهدت بقول الله تعالى: ﴿قَالَ كَلَّا ۖ إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ﴾ [الشعراء: 62]، موضحةً ما تحمله الآية الكريمة من معاني التوكل على الله، والثقة به، واليقين بنصره، في سياق الحديث عن الدروس المستفادة من الهجرة النبوية ويوم عاشوراء.

ومن جانبها، قدمت الواعظة مُنى أحمد حوارًا توعويًّا تفاعليًّا تناول الهجرة النبوية، وشهر الله المحرم، ويوم عاشوراء، مستعرضةً أبرز الدروس المستفادة منها، ومؤكدةً أهمية التعاون، وحسن الأخذ بالأسباب، والاعتماد على الله تعالى، مستلهمةً ذلك من تعاون الصحابة مع سيدنا رسول الله في الهجرة.

وأضفى تنوع فقرات اللقاء أجواءً من البهجة والسرور، حيث تضمن تلاوة عطرة للقرآن الكريم، وفقرات إنشادية، وقصائد شعرية، واختُتم بعرض تربوي تفاعلي للعرائس قدمته الفنانة رحمة محجوب، الذي استقطب اهتمام الأطفال ونال إعجابهم.

وحضر اللقاء كلٌّ من: الشيخ محمد عبد الغني عبد الصمد - مدير عام الدعوة بمديرية أوقاف الغربية، والشيخ هشام محمد الخضرجي - مسئول الإرشاد الديني بالمديرية وإمام وخطيب المسجد الأحمدي، والشيخ إبراهيم علي شبل، إمام وخطيب المسجد الأحمدي، إلى جانب عدد من واعظات وزارة الأوقاف بمديرية أوقاف الغربية.

واختُتمت الفعالية بالتقاط الصور التذكارية في أجواء سادتها البهجة والسرور، فيما أعرب أولياء الأمور عن تقديرهم لجهود وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية في تنظيم هذه المبادرات الهادفة، مؤكدين أهمية استمرارها خلال الإجازة الصيفية؛ للإسهام في بناء وعي الأبناء، واستثمار أوقاتهم فيما ينفعهم في دينهم ودنياهم.