وزير الأوقاف ينعى مدير الحماية المدنية: نموذج خالد في الشجاعة والإخلاص

نعى الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، ببالغ الحزن والأسى، شهيد الواجب اللواء محمد الشربيني، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، الذي ارتقى متأثرًا بإصاباته أثناء إشرافه الميداني على جهود إخماد حريق منشأة ناصر، مقدمًا نموذجًا خالدًا في الشجاعة والإخلاص والتفاني في أداء الواجب حتى آخر لحظات حياته.

ويتقدم وزير الأوقاف، بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرة الفقيد الكريمة، وإلى وزارة الداخلية، داعيًا الله عز وجل أن يتقبله في الشهداء، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يجزيه عن الوطن خير الجزاء، وأن يربط على قلوب أهله وذويه وزملائه، ويلهمهم الصبر والسلوان.

ويؤكد الوزير أن تضحيات أبناء الوطن المخلصين ستظل محل تقدير واعتزاز، وستبقى مواقفهم المشرفة شاهدًا على عظمة الوفاء للوطن وأداء الرسالة بكل شرف وإخلاص.

من هو اللواء محمد الشربيني؟

وتحول اسم اللواء الدكتور محمد الشربيني، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، إلى حديث المصريين خلال الساعات الماضية، بعدما استشهد متأثرا بإصابته أثناء قيادته بنفسه عمليات إخماد الحريق الهائل الذي اندلع بمنطقة منشأة ناصر، في مشهد جسد المعنى الحقيقي للتضحية والفداء، ليكتب اسمه بين رجال الشرطة الذين رحلوا وهم يؤدون واجبهم الوطني حتى اللحظة الأخيرة.

واللواء الدكتور محمد الشربيني هو مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن القاهرة، ويعد أحد القيادات الأمنية المتخصصة في مجال مكافحة الحرائق والإنقاذ، حيث تولى الإشراف على العديد من خطط التأمين والتعامل مع الحوادث الكبرى داخل العاصمة، واشتهر بين زملائه بالتواجد الميداني في مواقع البلاغات وعدم الاكتفاء بإدارة العمليات من غرف التحكم، وهو ما ظهر جليا في حادث منشأة ناصر الذي انتهى باستشهاده أثناء أداء واجبه.