بسبب التوحد.. إصابة شخص وأبنائه في حريق شقة بمدينة جمصة

أصيب 3 أشخاص، بينهم طفلان، إثر اندلاع حريق داخل شقة سكنية بمنطقة 15 مايو بمدينة جمصة بمحافظة الدقهلية، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى العقارات المجاورة.



حيث تلقت مديرية أمن الدقهلية بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق بالطابق الرابع داخل منزل مكون من أربعة طوابق، وتشير المعلومات الأولية إلى أن الحريق وقع بسبب طفل يعاني من التوحد.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من: جمال ا ج (7 أعوام ) بضيق في التنفس، وندى (5 أعوام ) بضيق في التنفس، وأحمد (37 عاما ) بحروق من الدرجة الأولى باليدين وحروق من الدرجة الثانية بالوجه.

أنتقل من المباحث وسيارات الإسعاف والحمايةالمدنيه إلى موقع البلاغ، وتم نقل المصابين إلى مستشفى جمصة المركزي لتلقي الرعاية الطبية ، فيما لم يسفر الحادث عن أي وفيات، وتحرر المحضر اللازم،