محافظ الدقهلية يتابع تطوير المناطق غير المخططة ببلقاس

تابع اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، سير أعمال تطوير المناطق غير المخططة بمدينة بلقاس، الممولة من صندوق التنمية الحضرية، مؤكدا أن أعمال التطوير تجري وفق خطة شاملة لخدمة جميع مراكز ومدن المحافظة.

وشدد المحافظ على ضرورة الالتزام الصارم بالبرنامج الزمني المحدد، وتطبيق المواصفات الفنية المعتمدة، بما يضمن جودة التنفيذ وسرعة الإنجاز، وذلك ضمن خطة شاملة تهدف المحافظة من خلالها، بالتنسيق مع الجهات المعنية، إلى تطوير كافة مدن المحافظة.

وشملت أعمال التطوير بالمنطقة حزمة متكاملة من مشروعات البنية التحتية، تشمل، شبكات الصرف الصحي ومياه الشرب، توصيلات الكهرباء، تركيب حنفيات إطفاء حريق، أعمال الرصف النهائي، في إطار توفير كافة الخدمات اللازمة للمواطنين بالمنطقة.