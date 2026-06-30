خطة تشجير.. محافظ الدقهلية يتابع أعمال إنشاء حدائق جديدة بمدينة طلخا

تابع اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، أعمال إنشاء حدائق جديدة بمدينة طلخا، للوقوف على معدلات التنفيذ وأكد أن هذه الأعمال تأتي في إطار خطة شاملة لتجميل جميع مراكز ومدن المحافظة، وتطوير وإنشاء حدائق عامة تكون متنفسا ترفيهيا للمواطنين في كل مركز.

وأوضح محافظ الدقهلية أنه تم الانتهاء من الأعمال في حديقة شارع البحر الأعظم، كما تجري أعمال إنشاء حديقة بشارع فريدة حسان "النوادي"، لتكون متنفسا ترفيهيا لأبناء طلخا والمناطق المحيطة، مشددا على ضرورة أن يتم التنفيذ بشكل حضاري ولائق، يوفر مكانا آمنا للمواطنين لقضاء أوقات مميزة.

وأشار المحافظ إلى تنفيذ خطة شاملة لتجميل وتشجير شوارع وميادين مدن المحافظة، بما يسهم في تحسين البيئة البصرية وخلق متنفس حضاري للمواطنين، مؤكدًا أن التشجير يمثل أحد أهم عناصر الارتقاء بالمظهر العام وجودة الحياة، وشدد على استمرار تكثيف أعمال النظافة ورفع كافة الإشغالات وتجمعات القمامة أولًا بأول.

ووجه ، إلى اسلام النجار رئيس مركز ومدينة طلخا، بالمتابعة اليومية لأعمال إنشاء الحديقة وسرعة الانتهاء منها لافتتاحها أمام المواطنين ودخولها الخدمة في أسرع وقت ممكن، كما تفقد عددا من شوارع مدينة طلخا لمتابعة حالة النظافة العامة بالشوارع وشدد على المتابعة المستمرة لعمل منظومة النظافة ورفع أي تجمعات ومخلفات أولا بأول.

وكان محافظ الدقهلية قد كلف رؤساء المراكز والمدن والأحياء ببحث الأماكن المتاحة لإقامة الحدائق العامة، في إطار خطة لإعادة الوجه الحضاري للمدن وشوارعها.