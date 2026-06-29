ننشر اسماء ضحايا حادث تصادم الدقهلية

حصل "صدى البلد" على أسماء ثلاثة أشخاص لقوا مصرعهم في حادث اصطدام سيارة ملاكى بموتوسيكل على الطريق الدولى بالمنصوره بمحافظة الدقهلية



والضحايا هم اشرف عزت محمد 42 عاما مقيم كفر الحصه، وخالد ياسين على 30 عاما مقيم كفر الحصه نبروة، ومجدى محمد مجدى 28 عاما مقيم كفر الحصه.



و تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بمصرع ثلاثة أشخاص إثر تصادم سيارة ملاكي في موتوسيكل على الطريق الدولى أمام مدخل نبروه



انتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف الى مكان الحادث وتبين مصرع ثلاثة أشخاص

تم نقل الجثث إلى المستشفى وتحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.