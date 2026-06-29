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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الدقهلية: قصر الثقافة بالمنصورة منارة ثقافية وتاريخية

محافظ الدقهلية
محافظ الدقهلية
همت الحسينى

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، أعمال رفع كفاءة وتطوير الحدائق الداخلية والخارجية بقصر ثقافة المنصورة، مشدداً على ضرورة الحفاظ على المظهر الحضاري للقصر في الداخل والخارج، وذلك بحضور الدكتور عاطف خاطر مدير عام فرع ثقافة الدقهلية.

وأكد محافظ الدقهلية على سرعة الإنتهاء من الأعمال، مع العمل بالتوازي في تطوير ورفع كفاءة منظومات الحماية المدنية، والحريق، والإضاءة والأمن، في إطار أعمال التطوير الشاملة للقصر، مؤكدا أن قصر الثقافة بالمنصورة يمثل منارة ثقافية وتاريخية، وأن إعادة إحياء هذا القصر نقلة نوعية للحياة الثقافية والفنية فيه بما يليق بأبناء الدقهلية.

وشدد المحافظ على المتابعة المستمرة لعمل منظومة الأمن والكاميرات وضرورة وجود أعلى معايير الأمن بالقصر، مؤكدا على ضرورة الالتزام بعمل الصيانة الدورية لقاعة القصر والمسرح والحفاظ على مكتسبات التطوير التي جرت فيه، ليظل قصر الثقافة نموذجا للمظهر الحضاري الذي يعكس عراقة المحافظة وريادتها الثقافية، وأكد على التزام المحافظة بتوفير كل الدعم اللازم لهذا الصرح الثقافي، الذي يشكِّل نقلة نوعية في المشهد الثقافي بالدقهلية.

وأكد المحافظ على ضرورة الحفاظ على مكتسبات هذا الإنجاز وتعظيم الاستفادة منها لأبناء الدقهلية والمترددين على القصر، في إطار إحياء المنشآت الثقافية والفنية بالمحافظة وصقل واكتشاف المواهب الشابة من أبناء الدقهلية التي تزخر بالعديد من الرموز الفكرية وفي جميع المجالات.

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